Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе, передает УНН.

"Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры, решение проблемы с обеспечением питьевой водой юга Одесской области - это и не только обсудили с представителями ЮНИСЕФ в Украине, во главе с главой представительства Муниром Мамедзадзе. Для нас вопрос безопасности и образования детей является одним из важнейших приоритетов, поэтому особое внимание уделили помощи в строительстве и реконструкции укрытий в учебных заведениях. Также попросили помощи в расширении автопарка школьных автобусов, чтобы детям из отдаленных поселков нашего региона было удобно добираться. Также попросили о содействии в установлении систем доочистки воды и бурения скважин в Одесской области", - комментирует Кипер.

Глава облгосадминистрации поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую ЮНИСЕФ оказывает Одесской области в сферах образования, здравоохранения и защиты прав детей.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.