ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 16:24  •  7011 просмотра

Read in English

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обсудил с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе вопросы безопасности детей, восстановления энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения на юге Одесской области, а также поблагодарил за всестороннюю поддержку ЮНИСЕФ в сфере образования, здравоохранения и защиты прав детей.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе, передает УНН.

"Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры, решение проблемы с обеспечением питьевой водой юга Одесской области - это и не только обсудили с представителями ЮНИСЕФ в Украине, во главе с главой представительства Муниром Мамедзадзе. Для нас вопрос безопасности и образования детей является одним из важнейших приоритетов, поэтому особое внимание уделили помощи в строительстве и реконструкции укрытий в учебных заведениях. Также попросили помощи в расширении автопарка школьных автобусов, чтобы детям из отдаленных поселков нашего региона было удобно добираться. Также попросили о содействии в установлении систем доочистки воды и бурения скважин в Одесской области", - комментирует Кипер.

Глава облгосадминистрации поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую ЮНИСЕФ оказывает Одесской области в сферах образования, здравоохранения и защиты прав детей.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
yunisefЮНИСЕФ
devid-kemeronДэвид Кэмерон
gretsiyaГреция
ukrainaУкраина
odessaОдесса
polshaПольша
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  30966 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  45421 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  97220 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  100792 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105268 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100214 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  93398 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  126914 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  124922 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123417 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Новости по теме
Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

  •  7011 просмотра
Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

  •  6320 просмотра
НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

  •  6555 просмотра
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

  •  16717 просмотра
Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

  •  14860 просмотра
Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

  •  14369 просмотра
В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

  •  13314 просмотра
путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

  •  14422 просмотра
Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

  •  13252 просмотра
ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

  •  11506 просмотра

Популярные

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

  •  36459 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

  •  42084 просмотра
путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

  •  21793 просмотра
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

  •  88753 просмотра
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

  •  19482 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  126914 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  124922 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  203975 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  242449 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  340321 просмотра

Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обсудил с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе вопросы безопасности детей, восстановления энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения на юге Одесской области, а также поблагодарил за всестороннюю поддержку ЮНИСЕФ в сфере образования, здравоохранения и защиты прав детей.

Общество •   •  7011 просмотра
Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

Министерство социальной политики договорилось о сотрудничестве с украинскими банковскими ассоциациями с целью разработки централизованного механизма оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций через банковские учреждения и интернет-банкинг.

Экономика •   •  6320 просмотра
Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура достигли общего видения относительно объективного расследования вероятной утечки данных досудебного расследования, подтвердив свою преданность борьбе с высокопоставленной коррупцией.

политика •   •  6555 просмотра
НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации в отношениях между россией и НАТО.

Война •   •  16717 просмотра
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Тамаз Гамбарашвили, который получил ранение в левое бедро в результате российского обстрела 16 мая, вернулся к исполнению своих обязанностей главы городской военной администрации Волчанска.

Война •   •  14860 просмотра
Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, обсудив предстоящий Глобальный саммит, деятельность Международной крымской платформы и оборонные потребности Украины.

политика •   •  14369 просмотра
Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

46-летний мужчина погиб во время пожара в доме, вызванного взрывом газового баллона в селе Колонщина Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  13314 просмотра
В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

путин после встречи с белорусским диктатором александром лукашенко сделал ряд заявлений для журналистов. Часть из них посвящена "мирным переговорам" с Украиной.

Война •   •  14422 просмотра
путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

В субботу, 25 мая, с 20:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеского ракетного обстрела украинских электростанций, что привело к ограничению производства электроэнергии.

Экономика •   •  13252 просмотра
Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.

Новости Мира •   •  11506 просмотра
ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице