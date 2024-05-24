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Безпека дітей, відновлення енергетичної інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з представниками ЮНІСЕФ

Безпека дітей, відновлення енергетичної інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з представниками ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 22649 перегляди

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер обговорив з головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзадзе питання безпеки дітей, відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання на півдні Одещини, а також подякував за всебічну підтримку ЮНІСЕФ у сфері освіти, охорони здоров'я та захисту прав дітей.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзадзе, передає УНН.

"Безпека дітей, відновлення енергетичної інфраструктури, вирішення проблеми з забезпеченням питною водою півдня Одещини - це та не тільки обговорили з представниками ЮНІСЕФ в Україні, на чолі з головою представництва Муніром Мамедзадзе. Для нас питання безпеки та освіти дітей є одним із найважливіших пріоритетів, тож окрему увагу приділили допомозі у будівництві та реконструкції укриттів у навчальних закладах. Також попросили допомоги в розширенні автопарку шкільних автобусів, аби діткам із віддалених селищ нашого регіону було зручно добиратися. Також попросили про сприяння у встановлені систем доочищення води та буріння свердловин в Одеській області", - коментує Кіпер.

Очільник облдержадміністрації подякував за всебічну підтримку, яку ЮНІСЕФ надає Одеській області у сферах освіти, охорони здоров'я та захисту прав дітей.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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