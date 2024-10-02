Глава Одесской ОВА Кипер провел разговор с экс-послом США в рф
Киев • УНН
Олег Кипер обсудил с Майклом Макфолом ситуацию в Одесской области.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против рф Майклом Макфолом, передает УНН.
Проинформировал господина Макфола о ситуации в регионе, в частности о российских обстрелах, работе портов, экономической и энергетической ситуации. Поблагодарил за неоценимую помощь и поддержку, которую США оказывают Украине с первых дней войны. Подчеркнул необходимость дальнейшего предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты Одесской области
Также Кипер попросил Макфола о поддержке в налаживании отношений Одесской области со штатами США, в частности Калифорнией.
"Ну и, конечно, поздравили господина дипломата с Днем рождения и поблагодарили за внимание к Украине, даже в этот праздничный день", - резюмировал он.
Одесская область стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.
В частности, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.
В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.
В ноябре Одессу посетил тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.