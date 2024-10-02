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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Одесской ОВА Кипер провел разговор с экс-послом США в рф

Глава Одесской ОВА Кипер провел разговор с экс-послом США в рф

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 07:53  •  1785 просмотра

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Олег Кипер обсудил с Майклом Макфолом ситуацию в Одесской области.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против рф Майклом Макфолом, передает УНН.

Проинформировал господина Макфола о ситуации в регионе, в частности о российских обстрелах, работе портов, экономической и энергетической ситуации. Поблагодарил за неоценимую помощь и поддержку, которую США оказывают Украине с первых дней войны. Подчеркнул необходимость дальнейшего предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты Одесской области

- пишет он.

Также Кипер попросил Макфола о поддержке в налаживании отношений Одесской области со штатами США, в частности Калифорнией.

"Ну и, конечно, поздравили господина дипломата с Днем рождения и поблагодарили за внимание к Украине, даже в этот праздничный день", - резюмировал он.

Одесская область стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

В частности, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаУНН-Одесса
kaliforniyaКалифорния
devid-kemeronДэвид Кэмерон
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
gretsiyaГреция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
odessaОдесса