Очільник Одеської ОВА Кіпер мав розмову з експослом США в рф

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти рф Майклом Макфолом, передає УНН.

Поінформував пана Макфола щодо ситуації в регіоні, зокрема про російські обстріли, роботу портів, економічну та енергетичну ситуацію. Подякував за неоціненну допомогу та підтримку, яку США надають Україні з перших днів війни. Наголосив на необхідності подальшого надання додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту Одещини - пише він.

Також Кіпер попросив Макфола про підтримку у налагодженні відносин Одеської області зі штатами США, зокрема Каліфорнією.

"Ну і, звичайно, привітали пана дипломата з Днем народження та подякували за увагу до України, навіть у цей святковий день", - резюмував він.

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.