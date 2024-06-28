Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с главой Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) Рольфом Холмбо, передает УНН.

Безопасность в море и на суше, защита портовой инфраструктуры, улучшение транспортной системы - эти и другие вопросы обсудили с главой Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) Рольфом Холмбо. Предложил присоединиться к реализации проекта по установке камер видеонаблюдения на автомобильных дорогах Одесской области, ведь это поможет улучшить ситуацию с безопасностью в регионе - пишет Кипер.

Он поблагодарил КМЕС за поддержку Украины и Одесской области.

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - добавил Кипер.

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Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.

Напомним, Международные партнеры в этом году помогли Одесской области на более 800 тыс. евро