Безпека у морі та на суші, захист портової інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з головою Консультативної місії ЄС
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер обговорив з головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Рольфом Холмбо питання безпеки на морі та на суші, захисту портової інфраструктури, покращення транспортної системи та встановлення камер відеоспостереження на автомагістралях.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні) Рольфом Холмбо, передає УНН.
Безпека у морі та на суші, захист портової інфраструктури, покращення транспортної системи - ці та інші питання обговорили з головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні) Рольфом Холмбо. Запропонував долучитись до реалізації проєкту щодо встановлення камер відеоспостереження на автомобільних дорогах Одеської області, адже це допоможе покращити безпекову ситуацію в регіоні
Він подякував КМЄС за підтримку України та Одещини.
"Розраховуємо на подальшу співпрацю", - додав Кіпер.
Додамо
Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.
У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.
Нагадаємо, Міжнародні партнери цьогоріч допомогли Одещині на понад 800 тис. євро