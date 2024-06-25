Міжнародні партнери цьогоріч допомогли Одещині на понад 800 тис. євро
Київ • УНН
Цього року Одеська область залучила понад 800 000 євро допомоги від міжнародних партнерів та розробила онлайн-платформу "Spilnota" для сприяння ефективній комунікації та координації з донорами зусиль з відновлення регіону.
Одещина залучила понад 800 тис. євро допомоги від міжнародних партнерів цьогоріч. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
"815 000 євро допомоги від міжнародних донорів залучено для Одещини з початку цього року. Для зручної та ефективної комунікації з міжнародними донорами розробили онлайн-платформу "Spilnota". Сьогодні презентували її представникам дипломатичного корпусу та міжнародних організацій в Одеській області презентували", - уточнює Кіпер
Він розповів, що "Spilnota" - це своєрідний цифровий майданчик, який збирає актуальні потреби регіону, консолідує зусилля та можливості з метою якісного відновлення і відбудови Одеської області.
"Основні переваги платформи - це відкритість, можливість подачі необмеженої кількості заявок, необмежена можливість допомоги, прозорість на всіх етапах, зручний та доступний функціонал, можливість збору інформації про історії про реалізовані проєкти та історій успіху, можливість контролю з боку всіх учасників процесу, захист сторін від недобросовісних контрагентів та найголовніше підзвітність", - додає Кіпер.
На зустрічі з дипломатами влада Одещини також обговорила ряд важливих питань, зокрема безпекову складову регіону, медичну допомогу та оздоровлення дітей за кордоном.
"Також обговорили не менш важливе енергетичне питання, а саме забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025", - інформує Кіпер.
Ознайомитися з платформою можна за посиланням: https://spilnota.orghttps://t.me/odeskaODA/5678