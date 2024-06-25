Одесская область привлекла более 800 тыс. евро помощи от международных партнеров в этом году. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"815 000 евро помощи от международных доноров привлечено для Одесской области с начала этого года. Для удобной и эффективной коммуникации с международными донорами разработали онлайн-платформу "Spilnota". Сегодня презентовали ее представителям дипломатического корпуса и международных организаций в Одесской области", - уточняет Кипер

Он рассказал, что "Spilnota" - это своеобразная цифровая площадка, которая собирает актуальные потребности региона, консолидирует усилия и возможности с целью качественного восстановления и восстановления Одесской области.

"Основные преимущества платформы - это открытость, возможность подачи неограниченного количества заявок, неограниченная возможность помощи, прозрачность на всех этапах, удобный и доступный функционал, возможность сбора информации об историях о реализованных проектах и историй успеха, возможность контроля со стороны всех участников процесса, защита сторон от недобросовестных контрагентов и самое главное подотчетность", - добавляет Кипер.

На встрече с дипломатами власти Одесской области также обсудили ряд важных вопросов, в частности безопасность составляющая региона, медицинскую помощь и оздоровление детей за рубежом.

"Также обсудили не менее важный энергетический вопрос, а именно обеспечение устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025", - информирует Кипер.

Ознакомиться с платформой можно по ссылке: https://spilnota.orghttps://t.me/odeskaODA/5678