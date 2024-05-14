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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула

Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 12:57  •  4713 просмотра

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Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул Турецкой Республики госпожой Озлем Бозкурт Геврек, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили вопросы оздоровления детей, сотрудничество в области медицины и IT-технологий, стажировки для талантливой молодежи.

"В контексте деятельности Регионального офиса международного сотрудничества Одесской области обсудили возможность организации бизнес-миссий обоих регионов, а также поиска партнеров для реализации инфраструктурных проектов. Наше сотрудничество возможно благодаря действующему соглашению между Одесской ОВА и Губернаторством Стамбула о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 2002 года. Благодарны этому братскому региону за всестороннюю помощь во время полномасштабного вторжения, поддержку Одесской области и Украины", - пишет Кипер.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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