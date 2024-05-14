Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула
Киев • УНН
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул Турецкой Республики госпожой Озлем Бозкурт Геврек, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили вопросы оздоровления детей, сотрудничество в области медицины и IT-технологий, стажировки для талантливой молодежи.
"В контексте деятельности Регионального офиса международного сотрудничества Одесской области обсудили возможность организации бизнес-миссий обоих регионов, а также поиска партнеров для реализации инфраструктурных проектов. Наше сотрудничество возможно благодаря действующему соглашению между Одесской ОВА и Губернаторством Стамбула о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 2002 года. Благодарны этому братскому региону за всестороннюю помощь во время полномасштабного вторжения, поддержку Одесской области и Украины", - пишет Кипер.
Добавим
Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.
В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.
В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.
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Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула
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Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.
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