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Оздоровлення дітей, стажування для талановитої молоді: Кіпер розповів подробиці онлайн-зустрічі з заступником губернатора Стамбулу

Оздоровлення дітей, стажування для талановитої молоді: Кіпер розповів подробиці онлайн-зустрічі з заступником губернатора Стамбулу

Київ • УНН

 • 15990 перегляди

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із заступником губернатора провінції Стамбул, щоб обговорити співпрацю в таких сферах, як дитяче здоров'я, медицина, ІТ-технології, стажування молоді, бізнес-місії та інфраструктурні проекти.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із заступницею губернатора провінції Стамбул Турецької Республіки пані Озлем Бозкурт Геврек, передає УНН.

Деталі

Сторони обговорили питання оздоровлення дітей, співпрацю у галузі медицини та IT-технологій, стажування для талановитої молоді.

"У контексті діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Одеської області обговорили можливість організації бізнес-місій обох регіонів, а також пошуку партнерів для реалізації інфраструктурних проєктів. Наша співпраця можлива завдяки діючій угоді між Одеською ОВА та Губернаторством Стамбулу про торгово-економічне, науково-технічне та гуманітарне співробітництво від 2002 року. Вдячні цьому братському регіону за всебічну допомогу під час повномасштабного вторгнення, підтримку Одещини та України", - пише Кіпер.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Лілія Подоляк

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