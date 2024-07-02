Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление украинского дипломата в X.

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Как рассказал Кулеба, темой разговора стал саммит НАТО, который состоится в этом месяце, и военная поддержка Украины.

Я разговаривал с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, чтобы поблагодарить его за поддержку, совместные усилия и достижения. Мы обсудили дальнейшую имплементацию Формулы мира, подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне и поставки оружия в Украину - говорится в заметке главы МИД Украины.

Напомним,

Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин говорит, что россия не хочет войны с НАТО. По его словам, также Украина победит в войне против рф.