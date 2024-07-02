Кулеба обговорив саміт НАТО і військову підтримку України з очільником МЗС Британії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном підготовку до майбутнього саміту НАТО, військову підтримку України та подальшу реалізацію Формули миру.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів перемовини з британським колегою Девідом Кемероном. Про це пише УНН з посиланням на заяву українського дипломата в X.
Деталі
Як розповів Кулеба, темою розмови став саміт НАТО, який відбудеться цього місяця, та військова підтримка України.
Я мав розмову з главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном, щоб подякувати йому за підтримку, спільні зусилля та досягнення. Ми обговорили подальшу імплементацію Формули миру, підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні та постачання зброї в Україну
Нагадаємо
Глава оборонного відомства Великої Британії, адмірал Тоні Радакін говорить, що росія не хоче війни з НАТО. За його словами, також Україна переможе у війні проти рф.