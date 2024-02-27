"15 країн готові приєднатися": прем'єр Чехії заявив про підтримку плану закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10200 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72056 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155845 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153354 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126519 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134248 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85991 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93426 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99022 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6464 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5248 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5498 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

19:11 • 4360 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4598 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153354 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224312 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373667 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309783 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3064 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15069 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31924 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28705 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126519 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"15 країн готові приєднатися": прем'єр Чехії заявив про підтримку плану закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

Київ • УНН

 • 28091 перегляди

Європейські країни підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі ЄС боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки України.

"15 країн готові приєднатися": прем'єр Чехії заявив про підтримку плану закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

Низка європейських країн підтримують чеську ініціативу для Європейського Союзу з закупівлі боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки військових зусиль України, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту по Україні в Парижі, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

"Чеська ініціатива має велику підтримку з боку низки країн", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала за підсумками зустрічі в Парижі.

"Це дуже сильний сигнал, надісланий росії", - заявив чеський лідер.

Він, як зазначає видання, запевнив, що "п'ятнадцять країн готові приєднатися до цієї ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, для України".

Захід планує залучити треті країни для постачання боєприпасів Україні – Макрон27.02.24, 05:44 • 28053 перегляди

Доповнення

У саміті по Україні в Єлисейському палаці взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та лідери близько 20 країн ЄС.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Петро Фіала
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Париж
Європа
Олаф Шольц
Україна
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46