"15 країн готові приєднатися": прем'єр Чехії заявив про підтримку плану закуповувати боєприпаси для України за межами Європи
Київ • УНН
Європейські країни підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі ЄС боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки України.
Низка європейських країн підтримують чеську ініціативу для Європейського Союзу з закупівлі боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки військових зусиль України, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту по Україні в Парижі, пише УНН з посиланням на Le Monde.
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"Чеська ініціатива має велику підтримку з боку низки країн", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала за підсумками зустрічі в Парижі.
"Це дуже сильний сигнал, надісланий росії", - заявив чеський лідер.
Він, як зазначає видання, запевнив, що "п'ятнадцять країн готові приєднатися до цієї ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, для України".
Захід планує залучити треті країни для постачання боєприпасів Україні – Макрон27.02.24, 05:44 • 28053 перегляди
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У саміті по Україні в Єлисейському палаці взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та лідери близько 20 країн ЄС.