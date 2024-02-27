"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы

Ряд европейских стран поддерживают чешскую инициативу для Европейского Союза по закупке боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита по Украине в Париже, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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"Чешская инициатива имеет большую поддержку со стороны ряда стран", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи в Париже.

"Это очень сильный сигнал, посланный россии", - заявил чешский лидер.

Он, как отмечает издание, заверил, что "пятнадцать стран готовы присоединиться к этой инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, для Украины".

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Дополнение

В саммите по Украине в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и лидеры около 20 стран ЕС.