Кулеба пояснив, чому дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають сенсу

Нинішні гарячі дискусії щодо гіпотетичного введення іноземних військ до України не мають особливого сенсу, адже вони зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Le Monde, та наголосив, що Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів та ракет великої дальності, передає УНН.

Чесно кажучи, нинішні гарячі дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають особливого сенсу. Навіть якщо завтра на фронт прибудуть іноземні солдати, вони зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці - написав Кулеба.

Також він нагадав, що за десять років російської агресії та два роки широкомасштабного вторгнення, Україна жодного разу не просила іноземних військ для того, щоб боротися разом на території України.

Ми завжди були впевнені у своїх бійцях. Вони наша гордість - наголосив Кулеба.

Окрім того, Кулеба зазначив, що російський диктатор володимир путін відчув, що війна вселяє в європейців первісний страх, і прийняв це до уваги.

Прикро констатувати, що дуже багато людей у політиці та суспільстві не розуміють, що епоха миру в Європі – це епоха, що минула. Є кілька простих та очевидних рішень, які наші партнери можуть ухвалити для підтримки наших бійців. Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів та ракет великої дальності, щоб відбити атаки росії та звільнити свою територію. Для захисту своїх міст їй потрібні Patriot та інші системи ППО. Можливості для швидшого ремонту військової техніки на базах в Україні, а не за кордоном. Навчання своїх солдатів на базах в Україні, а не за кордоном - написав Кулеба.

Також міністр зазначив, що президент Франції правий, кажучи, що Європі немає необхідності чекати на результати президентських виборів у США.

На карту поставлений наш континент, наша свобода та майбутнє наших дітей. І ми маємо діяти зараз - додав Кулеба.

Нагадаємо

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