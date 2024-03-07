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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Кулеба пояснив, чому дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають сенсу

Київ • УНН

 • 25839 перегляди

Україна потребує більше артилерійських боєприпасів і ракет дальнього радіусу дії для відбиття російських атак і звільнення своєї території, а не гіпотетичного розгортання іноземних військ, які так само стикнуться з гострою нестачею боєприпасів.

Кулеба пояснив, чому дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають сенсу

Нинішні гарячі дискусії щодо гіпотетичного введення іноземних військ до України не мають особливого сенсу, адже вони зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Le Monde, та наголосив, що Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів та ракет великої дальності, передає УНН.

Чесно кажучи, нинішні гарячі дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають особливого сенсу. Навіть якщо завтра на фронт прибудуть іноземні солдати, вони зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці

- написав Кулеба.

Також він нагадав, що за десять років російської агресії та два роки широкомасштабного вторгнення, Україна жодного разу не просила іноземних військ для того, щоб боротися разом на території України.

Ми завжди були впевнені у своїх бійцях. Вони наша гордість

- наголосив Кулеба.

Окрім того, Кулеба зазначив, що російський диктатор володимир путін відчув, що війна вселяє в європейців первісний страх, і прийняв це до уваги.

Прикро констатувати, що дуже багато людей у політиці та суспільстві не розуміють, що епоха миру в Європі – це епоха, що минула. Є кілька простих та очевидних рішень, які наші партнери можуть ухвалити для підтримки наших бійців. Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів та ракет великої дальності, щоб відбити атаки росії та звільнити свою територію. Для захисту своїх міст їй потрібні Patriot та інші системи ППО. Можливості для швидшого ремонту військової техніки на базах в Україні, а не за кордоном. Навчання своїх солдатів на базах в Україні, а не за кордоном

- написав Кулеба.

Також міністр зазначив, що президент Франції правий, кажучи, що Європі немає необхідності чекати на результати президентських виборів у США.

На карту поставлений наш континент, наша свобода та майбутнє наших дітей. І ми маємо діяти зараз

- додав Кулеба.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча наразі немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа не повинна закривати можливості для підтримки України. Павел закликав до розширення форм допомоги, включно з можливою присутністю в Україні.

Франція розширить підготовку українських військових цьогоріч07.03.24, 11:20 • 25479 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Петро Павел
MIM-104 Patriot
Еммануель Макрон
Європа
Україна
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