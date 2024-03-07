Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

Нынешние горячие дискуссии относительно гипотетического введения иностранных войск в Украину не имеют особого смысла, ведь они столкнутся с такой же острой нехваткой боеприпасов, как и украинцы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Le Monde, и отметил, что Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности, передает УНН.

Честно говоря, нынешние горячие дискуссии относительно гипотетического ввода войск в Украину не имеют особого смысла. Даже если завтра на фронт прибудут иностранные солдаты, они столкнутся с такой же острой нехваткой боеприпасов, как и украинцы - написал Кулеба.

Также он напомнил, что за десять лет российской агрессии и два года широкомасштабного вторжения, Украина ни разу не просила иностранных войск для того, чтобы бороться вместе на территории Украины.

Мы всегда были уверены в своих бойцах. Они наша гордость - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, Кулеба отметил, что российский диктатор владимир путин почувствовал, что война вселяет в европейцев первобытный страх, и принял это во внимание.

Обидно констатировать, что очень многие люди в политике и обществе не понимают, что эпоха мира в Европе - это эпоха, которая прошла. Есть несколько простых и очевидных решений, которые наши партнеры могут принять для поддержки наших бойцов. Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности, чтобы отразить атаки России и освободить свою территорию. Для защиты своих городов ей нужны Patriot и другие системы ПВО. Возможности для быстрого ремонта военной техники на базах в Украине, а не за рубежом. Обучение своих солдат на базах в Украине, а не за рубежом - написал Кулеба.

Также министр отметил, что президент Франции прав, говоря, что Европе нет необходимости ждать результатов президентских выборов в США.

На карту поставлен наш континент, наша свобода и будущее наших детей. И мы должны действовать сейчас - добавил Кулеба.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

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