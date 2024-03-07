ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:41  •  10720 просмотра

Read in English

Украина нуждается в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет дальнего радиуса действия для отражения российских атак и освобождения своей территории, а не гипотетического развертывания иностранных войск, которые так же столкнутся с острой нехваткой боеприпасов.

Нынешние горячие дискуссии относительно гипотетического введения иностранных войск в Украину не имеют особого смысла, ведь они столкнутся с такой же острой нехваткой боеприпасов, как и украинцы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Le Monde, и отметил, что Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности, передает УНН.

Честно говоря, нынешние горячие дискуссии относительно гипотетического ввода войск в Украину не имеют особого смысла. Даже если завтра на фронт прибудут иностранные солдаты, они столкнутся с такой же острой нехваткой боеприпасов, как и украинцы

- написал Кулеба.

Также он напомнил, что за десять лет российской агрессии и два года широкомасштабного вторжения, Украина ни разу не просила иностранных войск для того, чтобы бороться вместе на территории Украины.

Мы всегда были уверены в своих бойцах. Они наша гордость

- подчеркнул Кулеба.

Кроме того, Кулеба отметил, что российский диктатор владимир путин почувствовал, что война вселяет в европейцев первобытный страх, и принял это во внимание.

Обидно констатировать, что очень многие люди в политике и обществе не понимают, что эпоха мира в Европе - это эпоха, которая прошла. Есть несколько простых и очевидных решений, которые наши партнеры могут принять для поддержки наших бойцов. Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности, чтобы отразить атаки России и освободить свою территорию. Для защиты своих городов ей нужны Patriot и другие системы ПВО. Возможности для быстрого ремонта военной техники на базах в Украине, а не за рубежом. Обучение своих солдат на базах в Украине, а не за рубежом

- написал Кулеба.

Также министр отметил, что президент Франции прав, говоря, что Европе нет необходимости ждать результатов президентских выборов в США.

На карту поставлен наш континент, наша свобода и будущее наших детей. И мы должны действовать сейчас

- добавил Кулеба.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа не должна закрывать возможности для поддержки Украины. Павел призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине.

Франция расширит подготовку украинских военных в этом году7 марта 2024, 09:20 • 20917 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
petr-pavelПетр Павел
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  20508 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  46560 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  56164 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  69555 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  119641 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133772 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124644 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117800 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115557 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109440 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

  •  10720 просмотра
Оккупанты обстреляли центр Херсона: пострадала 46-летняя женщина

Оккупанты обстреляли центр Херсона: пострадала 46-летняя женщина

  •  10842 просмотра
Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

  •  7577 просмотра
Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

  •  8957 просмотра
Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

  •  10299 просмотра
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Эксклюзив

  •  20508 просмотра
В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

  •  9576 просмотра
47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

  •  10163 просмотра
В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

  •  13221 просмотра
россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

  •  9446 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  95341 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  108541 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  69280 просмотра
Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

  •  50776 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  73933 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  95341 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  108541 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  142275 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  167702 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  173004 просмотра

Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

Украина нуждается в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет дальнего радиуса действия для отражения российских атак и освобождения своей территории, а не гипотетического развертывания иностранных войск, которые так же столкнутся с острой нехваткой боеприпасов.

Война •   •  10720 просмотра
Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют смысла

Оккупанты обстреляли центр Херсона: пострадала 46-летняя женщина

46-летняя женщина получила ранения в результате российского обстрела в центральной части Херсона и была госпитализирована.

Война •   •  10842 просмотра
Оккупанты обстреляли центр Херсона: пострадала 46-летняя женщина

Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО, открывая новую главу в своей истории и укрепляя свою безопасность как свободной западной демократии.

Новости Мира •   •  7577 просмотра
Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Лубинец требует провести служебное расследование относительно ненадлежащего реагирования полиции на сообщения об избиении прохожих в Ивано-Франковске.

Общество •   •  8957 просмотра
Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

В Ровенской области правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием работника военно-врачебной комиссии и бывшего районного военного комиссара, которые получили взяток на сумму почти 5 миллионов гривен за признание лиц непригодными к военной службе.

Криминал и ЧП •   •  10299 просмотра
Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

На Волыни работники автошколы и некоторые сотрудники Главного сервисного центра одевали платных клиентов в специальную одежду со скрытыми телефонами и вибросигналами, чтобы помочь им незаконно сдать экзамен на получение водительских прав за 700 долларов США - такую схему разоблачили правоохранители.

Криминал и ЧП •   •  20508 просмотра
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

Батареи ПВО Patriot будут развернуты в Литве в этом году в рамках ранее согласованной ротационной системы противовоздушной обороны.

Новости Мира •   •  9576 просмотра
В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую бронетехнику, которая использовалась для перевозки пехоты на Авдеевском направлении.

Война •   •  10163 просмотра
47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

Российские СМИ сообщили, что Казахстан может отправить военную помощь Украине, но Министерство обороны Казахстана отрицало переговоры с украинским "Укрспецэкспортом" о закупке военной продукции и заявило, что Казахстан запретил экспорт вооружений и военной техники с 2022 года.

Война •   •  13221 просмотра
В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

россия пытается дестабилизировать Молдову с помощью энергетического шантажа, попыток государственного переворота, дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в выборы и спонсирования протестов, заявила президент Молдовы Майя Санду во время совместной пресс-конференции с Макроном во Франции.

Новости Мира •   •  9446 просмотра
россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду