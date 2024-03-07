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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция расширит подготовку украинских военных в этом году

Франция расширит подготовку украинских военных в этом году

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:20  •  11735 просмотра

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С начала российского вторжения Франция подготовила около 10 000 украинских военнослужащих и планирует расширить свои учебные программы на военно-воздушную и военно-морскую сферы до 2024 года.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Франция провела обучение для около 10 тысяч украинских военных. До 2024 года страна планирует распространить свои программы по тренировке бойцов на военно-воздушную и военно-морскую сферы. Об этом сообщило министерство вооруженных сил Франции, передает УНН

Детали

Как отмечается, обучение является одним из компонентов французской поддержки Украины, что включает в себя также передачу оборудования и финансовую помощь. 

Тренируют украинских бойцов на территории Франции и в Польше, в основном в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). 

Всего с начала масштабного вторжения Франция обучила около 10 000 украинских солдат, в том числе 8 800 - в 2023 году.

Подготовка украинских военных осуществляется по трем направлениям.

  • обучение тактике, развертыванию и обслуживанию поставленной техники. Речь идет о пушках  Caesar, ракетах Crotale NG, легких боевых танках AMX 10-RC, реактивных системах залпового огня и системах "земля-воздух" средней дальности (SAMPT).
  • специализированная подготовка. Обучение направлено на развитие критических навыков и охватывает различные области, такие как здравоохранение, логистика, разминирование и бронетанковая разведка.
  • подготовка тактических подразделений. Их цель - укрепить способность украинских офицеров командовать ротой или батальоном, сосредоточившись на городских и окопных боях.

К 2024 году планируется распространить эти курсы на военно-воздушную и военно-морскую сферы

- говорится в сообщении. 
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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