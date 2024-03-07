Франция расширит подготовку украинских военных в этом году

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Франция провела обучение для около 10 тысяч украинских военных. До 2024 года страна планирует распространить свои программы по тренировке бойцов на военно-воздушную и военно-морскую сферы. Об этом сообщило министерство вооруженных сил Франции, передает УНН.

Детали

Как отмечается, обучение является одним из компонентов французской поддержки Украины, что включает в себя также передачу оборудования и финансовую помощь.

Тренируют украинских бойцов на территории Франции и в Польше, в основном в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Всего с начала масштабного вторжения Франция обучила около 10 000 украинских солдат, в том числе 8 800 - в 2023 году.

Подготовка украинских военных осуществляется по трем направлениям.

обучение тактике, развертыванию и обслуживанию поставленной техники. Речь идет о пушках Caesar, ракетах Crotale NG, легких боевых танках AMX 10-RC, реактивных системах залпового огня и системах "земля-воздух" средней дальности (SAMPT).

специализированная подготовка. Обучение направлено на развитие критических навыков и охватывает различные области, такие как здравоохранение, логистика, разминирование и бронетанковая разведка.



подготовка тактических подразделений. Их цель - укрепить способность украинских офицеров командовать ротой или батальоном, сосредоточившись на городских и окопных боях.

