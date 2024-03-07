Франция расширит подготовку украинских военных в этом году
Киев • УНН
С начала российского вторжения Франция подготовила около 10 000 украинских военнослужащих и планирует расширить свои учебные программы на военно-воздушную и военно-морскую сферы до 2024 года.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Франция провела обучение для около 10 тысяч украинских военных. До 2024 года страна планирует распространить свои программы по тренировке бойцов на военно-воздушную и военно-морскую сферы. Об этом сообщило министерство вооруженных сил Франции, передает УНН.
Детали
Как отмечается, обучение является одним из компонентов французской поддержки Украины, что включает в себя также передачу оборудования и финансовую помощь.
Тренируют украинских бойцов на территории Франции и в Польше, в основном в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).
Всего с начала масштабного вторжения Франция обучила около 10 000 украинских солдат, в том числе 8 800 - в 2023 году.
Подготовка украинских военных осуществляется по трем направлениям.
- обучение тактике, развертыванию и обслуживанию поставленной техники. Речь идет о пушках Caesar, ракетах Crotale NG, легких боевых танках AMX 10-RC, реактивных системах залпового огня и системах "земля-воздух" средней дальности (SAMPT).
- специализированная подготовка. Обучение направлено на развитие критических навыков и охватывает различные области, такие как здравоохранение, логистика, разминирование и бронетанковая разведка.
- подготовка тактических подразделений. Их цель - укрепить способность украинских офицеров командовать ротой или батальоном, сосредоточившись на городских и окопных боях.
К 2024 году планируется распространить эти курсы на военно-воздушную и военно-морскую сферы
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