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Франція розширить підготовку українських військових цьогоріч

Київ • УНН

 • 25479 перегляди

З початку російського вторгнення Франція підготувала близько 10 000 українських військовослужбовців і планує розширити свої навчальні програми на військово-повітряну та військово-морську сфери до 2024 року.

Франція розширить підготовку українських військових цьогоріч

З початку повномасштабного вторгнення рф в України Франція провела навчання для близько 10 тисяч українських військових. До 2024 року країна планує поширити свої програми з тренування бійців на військово-повітряну та військово-морську сфери. Про це повідомило міністерство збройних сил Франції, передає УНН

Деталі

Як зазначається, навчання є одним із компонентів французької підтримки України, що включає в себе також передачу обладнання та фінансову допомогу. 

Тренують українських бійців на території Франції і в Польщі, в основному в рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM). 

Загалом від початку масштабного вторгнення Франція навчила близько 10 000 українських солдатів, зокрема 8 800 - у 2023 році.

Підготовка українських військових здійснюється за трьома напрямками.

  • навчання тактики, розгортання та обслуговування поставленої техніки. Йдеться про гармати  Caesar, ракети Crotale NG, легкі бойові танки AMX 10-RC, реактивні системи залпового вогню і системи "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT).
  • спеціалізована підготовка. Навчання спрямовані на розвиток критичних навичок і охоплюють різні галузі, такі як охорона здоров'я, логістика, розмінування і бронетанкова розвідка.
  • підготовка тактичних підрозділів. Їхня мета - зміцнити здатність українських офіцерів командувати ротою або батальйоном, зосередившись на міських і окопних боях.

До 2024 року планується поширити ці курси на військово-повітряну та військово-морську сфери

- йдеться у повідомленні. 
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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