Європа стоїть перед вибором брати участь у боротьбі за захист кордонів або впасти - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив на з'їзді Європейської народної партії, що Європа стоїть перед суворим вибором: або взяти участь у боротьбі за захист своїх кордонів, території, принципів і майбутніх поколінь, або підкоритися авторитарним і корумпованим силам, що атакують її.