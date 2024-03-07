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Європа стоїть перед вибором брати участь у боротьбі за захист кордонів або впасти - Туск

Київ • УНН

 • 29506 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив на з'їзді Європейської народної партії, що Європа стоїть перед суворим вибором: або взяти участь у боротьбі за захист своїх кордонів, території, принципів і майбутніх поколінь, або підкоритися авторитарним і корумпованим силам, що атакують її.

Європа стоїть перед вибором брати участь у боротьбі за захист кордонів або впасти - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на Конгресі Європейської народної партії заявив, що Європа стоїть перед простим вибором: або брати  участь у боротьбі за захист кордонів, або впасти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Digi24.

"Боротьба з авторитарними тенденціями, корупцією та брехнею відбувається на кількох фронтах. І найдраматичнішою її ілюстрацією є, звісно, російсько-український фронт. Але відповідальність за долю західної цивілізації, яка базується на свободі та повазі до кожної людини, несе відповідальність за долю західної цивілізації", – сказав Туск.

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Він наголосив, що часи щасливого спокою минули.

"Повоєнна (Другої світової війни – ред.) епоха минула. Ми живемо в нові часи, у довоєнну добу…Це повномасштабна війна в її найжорстокішій формі. Ми не винні, що в нашому щоденному лексиконі знову з’являються такі слова, як бої, бомбардування, ракетні обстріли, геноцид", – додав Туск.

Він зазначив, що Європа стоїть "перед простим вибором".

"Або ми починаємо боротьбу за захист наших кордонів, території, принципів, а отже, громадян і майбутніх поколінь, або ми впадемо. Немає об’єктивних причин капітулювати перед злом. Економічний, фінансовий, демографічний, моральний потенціал Європи більше, ніж потенціал тих, хто атакує нас", – підкреслив Туск.

Він також сказав, що вкрай важливо, щоб Європа "вірила у свою силу, також коли йдеться про контекст нашої обороноздатності".

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"Ми не можемо жити ілюзіями. Ніхто не займе наше місце в цій боротьбі за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращими гарантами нашої безпеки й нашої єдності. Європейці об’єднаються, коли вони з усією ясністю побачать, що Союз насправді є "нашою Європою, безпечним і добрим домом для людей", як сказано в нашому маніфесті", - сказав він. 

Окрім того, у промові він згадав польських фермерів. 

"Сьогодні це саме той сигнал, якого шукають наші фермери та виробники продуктів харчування. Вони також хочуть Європи, яка захищає їх і розуміє їхні страхи", – додав Туск.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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