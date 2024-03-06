Ті, хто дуже "втомлюються", нехай помоляться за те, що в їх державах немає війни - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх не втомлюватися підтримувати Україну в її захисті від російської агресії та вторгнення, заявивши, що якщо Україна не вистоїть, війна може поширитися далі в Європу.
Всім потрібно не втомлюватися, а навпаки бути міцнішими, ніж це було в перший рік повномасштабного вторгнення рф. А ті, хто дуже "втомлюються", нехай помоляться в одеському соборі за те, що в їх державах немає війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Греції, передає УНН.
Деталі
Це війна на виживання і якщо, ми не будемо захищатися Україна не виживе. Якщо Україна не виживе та не вистоїть, то ця війна піде далі, тому що ми маємо військові справи з неадекватною людиною, яка не бачить фіналу, яка до своєї смерті буде в кремлі
Він заявив, що рф загрожує всій Європі.
Тому мені здається, що тут питання не про скепсис, а питання про загрозу, якою є рф і яка загрожує всій Європі. Всім потрібно не втомлюватися, а навпаки бути міцнішими, ніж це було в перший рік. А ті, хто дуже втомлюються нехай приїдуть сюди (в Одесу - ред. ) до собору і помоляться, що війни немає в їх державах, помоляться за Україну
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потрохи посилює ППО, але повільніше ніж хотілось б. У Києві сподіваються, що зможуть пробитися до партнерів та отримати більше.