Ті, хто дуже "втомлюються", нехай помоляться за те, що в їх державах немає війни - Зеленський 

Всім потрібно не втомлюватися, а навпаки бути міцнішими, ніж це було в перший рік повномасштабного вторгнення рф. А ті, хто дуже "втомлюються", нехай помоляться в одеському соборі за те, що в їх державах немає війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Греції, передає УНН.

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Це війна на виживання і якщо, ми не будемо захищатися Україна не виживе. Якщо Україна не виживе та не вистоїть, то ця війна піде далі, тому що ми маємо військові справи з неадекватною людиною, яка не бачить фіналу, яка до своєї смерті буде в кремлі