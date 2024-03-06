Те, кто очень "устают", пусть помолятся за то, что в их государствах нет войны - Зеленский

Всем нужно не уставать, а наоборот быть крепче, чем это было в первый год полномасштабного вторжения рф. А те, кто очень "устают", пусть помолятся в одесском соборе за то, что в их государствах нет войны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Греции, передает УНН.

Детали

Это война на выживание и если мы не будем защищаться Украина не выживет. Если Украина не выживет и не выстоит, то эта война пойдет дальше, потому что мы имеем военные дела с неадекватным человеком, который не видит финала, который до своей смерти будет в кремле - сказал Зеленский.

Он заявил, что рф угрожает всей Европе.

Поэтому мне кажется, что здесь вопрос не о скепсисе, а вопрос об угрозе, которой является РФ и которая угрожает всей Европе. Всем нужно не уставать, а наоборот быть крепче, чем это было в первый год. А те, кто очень устают пусть приедут сюда (в Одессу - ред.) к собору и помолятся, что войны нет в их государствах, помолятся за Украину - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понемногу усиливает ПВО, но медленнее чем хотелось бы. В Киеве надеются, что смогут пробиться к партнерам и получить больше.