Ми потрохи посилюємося ППО, але повільніше ніж хотілось б - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що, хоча Україна поступово зміцнює свою протиповітряну оборону, вона робить це повільніше, ніж хотілося б, і сподівається отримати більше систем від партнерів.
Україна потрохи посилюється ППО, але повільніше ніж хотілось б. У Києві сподіваються, що зможуть пробитися до партнерів та отримати більше.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Греції, передає УНН.
Нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це системи ППО, ми розуміємо, що потрібно робити, є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємося, повільніше ніж хотілось б, але на жаль це те, що є. Але те, що ми посилюємося щоденно - це також факт. На сьогодні без якихось фантазій і без глобальних планів нам потрібно захистити своє небо
Зеленський заявив, що Україна сподівається, що зможемо пробитися до партнерів та отримати більше допомоги.
Є конкретні держави, у нас є списки, що в цих державах є, ми боремося над тим, щоб вони виділяли це. Це не питання якось особливого дефіциту у світі, цього не багато, але тим не менш є розуміння, де це знаходиться. Ми сподіваємося, що ми зможемо пробитися до партнерів та отримати більше
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