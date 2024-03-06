Ми потрохи посилюємося ППО, але повільніше ніж хотілось б - Зеленський

Україна потрохи посилюється ППО, але повільніше ніж хотілось б. У Києві сподіваються, що зможуть пробитися до партнерів та отримати більше.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Греції, передає УНН.

Нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це системи ППО, ми розуміємо, що потрібно робити, є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємося, повільніше ніж хотілось б, але на жаль це те, що є. Але те, що ми посилюємося щоденно - це також факт. На сьогодні без якихось фантазій і без глобальних планів нам потрібно захистити своє небо