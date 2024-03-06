Мы понемногу усиливаемся ПВО, но медленнее чем хотелось бы - Зеленский

Украина понемногу усиливается ПВО, но медленнее чем хотелось бы. В Киеве надеются, что смогут пробиться к партнерам и получить больше.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Греции, передает УНН.

Нам нужно в первую очередь защищаться. Лучше всего это системы ПВО, мы понимаем, что нужно делать, есть весь план у наших партнеров. Мы немного усиливаемся, медленнее чем хотелось бы, но к сожалению это то, что есть. Но то, что мы усиливаемся ежедневно - это также факт. На сегодня без каких-то фантазий и без глобальных планов нам нужно защитить свое небо - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина надеется, что сможем пробиться к партнерам и получить больше помощи.

Есть конкретные государства, у нас есть списки, что в этих государствах есть, мы боремся над тем, чтобы они выделяли это. Это не вопрос как-то особого дефицита в мире, этого не много, но тем не менее есть понимание, где это находится. Мы надеемся, что мы сможем пробиться к партнерам и получить больше - отметил Зеленский.

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