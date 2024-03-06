Прем'єр Баварії Зедер про постачання Taurus в Україну: Ця зброя має бути використана

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликає до нового голосування в Бундестазі щодо ракет Taurus і відновлення їх виробництва для Бундесверу. Як пише WELT, про це він сказав під час відвідування баварської ракетної компанії MBDA Deutschland у Шробенхаузені, передає УНН.

Деталі

Маркус Зедер закликав розпочати постачання цих крилатих ракет в Україну. Він вважає, що це не повинно бути одноосібним рішенням Шольца, якого він звинуватив у впертості.

Ця зброя має бути використана. У нас є особиста і моральна зацікавленість у допомозі Україні - сказав Зедер.

Він наголосив на необхідності відновлення виробництва Taurus у Баварії та закликав до нового голосування в Бундестазі з питання поставок цих крилатих ракет. Під час першого голосування, яке, нагадаємо, відбулося на вимогу ХДС/ХСС 22 лютого, лише 182 депутати проголосували за законопроект, 479 депутатів проголосували проти, а п'ятеро утрималися.

Контекст

MBDA Deutschland у Шробенхаузені до 2019 року виробляла ракети Taurus. Виконавчий директор MBDA Томас Готтшильд пояснив, що виробничі потужності Taurus все ще доступні, навіть після багатьох років простою. Проте він не захотів повідомити, скільки часу пройде, перш ніж нові крилаті ракети будуть готові до використання.

Керівник федерального відділення MBDA вже оголосив про розширення діяльності. До кінця 2025 року кількість працівників у Німеччині збільшиться приблизно на 25%, або на 300 осіб. Крім того, в розширення буде інвестовано понад 200 мільйонів євро. Окрім того, у майбутньому на майданчику у Шробенхаузені також вироблятимуться великі ракети ППО Patriot - вперше за межами США.

Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Шольца "активно розглянути" питання про постачання Taurus Україні