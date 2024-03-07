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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа стоит перед выбором участвовать в борьбе за защиту границ или пасть - Туск

Европа стоит перед выбором участвовать в борьбе за защиту границ или пасть - Туск

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:30  •  12876 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил на съезде Европейской народной партии, что Европа стоит перед суровым выбором: либо принять участие в борьбе за защиту своих границ, территории, принципов и будущих поколений, либо подчиниться атакующим ее авторитарным и коррумпированным силам.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на Конгрессе Европейской народной партии заявил, что Европа стоит перед простым выбором: либо участвовать  в борьбе за защиту границ, либо упасть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi24.

"Борьба с авторитарными тенденциями, коррупцией и ложью происходит на нескольких фронтах. И самой драматичной ее иллюстрацией является, конечно, российско-украинский фронт. Но ответственность за судьбу западной цивилизации, которая базируется на свободе и уважении к каждому человеку, несет ответственность за судьбу западной цивилизации", - сказал Туск.

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Он подчеркнул, что времена счастливого спокойствия прошли.

"Послевоенная (Второй мировой войны - ред.) эпоха прошла. Мы живем в новые времена, в довоенную эпоху... Это полномасштабная война в ее самой жестокой форме. Мы не виноваты, что в нашем ежедневном лексиконе снова появляются такие слова, как бои, бомбардировки, ракетные обстрелы, геноцид", - добавил Туск.

Он отметил, что Европа стоит "перед простым выбором".

"Или мы начинаем борьбу за защиту наших границ, территории, принципов, а следовательно, граждан и будущих поколений, или мы падем. Нет объективных причин капитулировать перед злом. Экономический, финансовый, демографический, моральный потенциал Европы больше, чем потенциал тех, кто атакует нас", - подчеркнул Туск.

Он также сказал, что крайне важно, чтобы Европа "верила в свою силу, также когда речь идет о контексте нашей обороноспособности".

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"Мы не можем жить иллюзиями. Никто не займет наше место в этой борьбе за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшими гарантами нашей безопасности и нашего единства. Европейцы объединятся, когда они со всей ясностью увидят, что Союз на самом деле является "нашей Европой, безопасным и добрым домом для людей", как сказано в нашем манифесте", - сказал он. 

Кроме того, в речи он упомянул польских фермеров. 

"Сегодня это именно тот сигнал, которого ищут наши фермеры и производители продуктов питания. Они также хотят Европы, которая защищает их и понимает их страхи", - добавил Туск.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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yevropaЕвропа
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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