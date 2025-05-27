Швеция выделяет Украине почти полмиллиарда евро на усиление обороноспособности: куда пойдут средства

Швеция выделила 4,8 миллиарда крон (около 417 миллионов евро) на усиление обороноспособности Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны этой страны, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что эти средства являются частью 19-го пакета помощи Киеву, одобренного парламентом Швеции 29 апреля.

Эти средства сделают силы обороны и оборонную промышленность Украины сильнее для защиты от россии - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Указывается, что пакет помощи предусматривает финансовые взносы в следующие фонды и инициативы:

100 миллионов крон на коалицию по разминированию. Страна поможет профинансировать закупку датчиков мин, автомобилей и средств индивидуальной защиты;

300 миллионов крон на коалицию дронов. Деньги пойдут на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов;

50 миллионов на коалицию морских возможностей. Речь идет о финансировании подготовки военнослужащих Военно-морских сил Украины в рамках операции "Интерчейндж";

30 миллионов крон на IT-коалицию. Деньги пойдут на закупку оборудования для создания украинской системы управления "Дельта";

1 миллиард крон на "датскую модель" закупки вооружения;

418 миллионов крон на закупку оборудования для поддержки развития сухопутных сил Украины, в частности, бронетехники;

500 миллионов крон на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов;

546 миллионов крон на аналогичную инициативу от Эстонии;

Более 1 миллиарда крон на закупку систем противовоздушной обороны и беспилотников дальнего радиуса действия.

Напомним

В марте Швеция объявила о крупнейшем пакете военной поддержки Украине стоимостью около $1,6 млрд. В него, в частности, вошли закупка оборонного оборудования, финансовые пожертвования и помощь в виде оборудования.

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