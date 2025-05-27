Швеція виділяє Україні майже півмільярда євро на посилення обороноздатності: куди підуть кошти
Київ • УНН
Швеція надає Україні 4,8 мільярда крон (417 мільйонів євро) у рамках 19-го пакету допомоги. Кошти підуть на розмінування, дрони, морські спроможності, ППО та інше.
Швеція виділила 4,8 мільярда крон (близько 417 мільйонів євро) на посилення обороноздатності України. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони цієї країни, повідомляє УНН.
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Зазначається, що ці кошти є частиною 19-го пакету допомоги Києву, схваленого парламентом Швеції 29 квітня.
Ці кошти зроблять сили оборони та оборонну промисловість України сильнішими для захисту від росії
Вказується, що пакет допомоги передбачає фінансові внески до наступних фондів та ініціатив:
- 100 мільйонів крон на коаліцію з розмінування. Країна допоможе профінансувати закупівлю датчиків мін, автівок та засобів індивідуального захисту;
- 300 мільйонів крон на коаліцію дронів. Гроші підуть на закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів;
- 50 мільйонів на коаліцію морських спроможностей. Йдеться про фінансування підготовки військовослужбовців Військово-морських сил України в рамках операції "Інтерчейндж";
- 30 мільйонів крон на IT-коаліцію. Гроші підуть на закупівлю обладнання для створення української системи управління "Дельта";
- 1 мільярд крон на "данську модель" закупівлі озброєння;
- 418 мільйонів крон на закупівлю обладнання для підтримки розбудови сухопутних сил України, зокрема, бронетехніки;
- 500 мільйонів крон на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів;
- 546 мільйонів крон на аналогічну ініціативу від Естонії;
- Понад 1 мільярд крон на закупівлю систем протиповітряної оборони та безпілотників дальнього радіусу дії.
Нагадаємо
У березні Швеція оголосила про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. До нього, зокрема, увійшли закупівля оборонного обладнання, фінансові пожертвування та допомога у вигляді обладнання.
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