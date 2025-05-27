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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Швеція виділяє Україні майже півмільярда євро на посилення обороноздатності: куди підуть кошти

Київ • УНН

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Швеція надає Україні 4,8 мільярда крон (417 мільйонів євро) у рамках 19-го пакету допомоги. Кошти підуть на розмінування, дрони, морські спроможності, ППО та інше.

Швеція виділяє Україні майже півмільярда євро на посилення обороноздатності: куди підуть кошти

Швеція виділила 4,8 мільярда крон (близько 417 мільйонів євро) на посилення обороноздатності України. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони цієї країни, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ці кошти є частиною 19-го пакету допомоги Києву, схваленого парламентом Швеції 29 квітня.

Ці кошти зроблять сили оборони та оборонну промисловість України сильнішими для захисту від росії

- сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Вказується, що пакет допомоги передбачає фінансові внески до наступних фондів та ініціатив:

  • 100 мільйонів крон на коаліцію з розмінування. Країна допоможе профінансувати закупівлю датчиків мін, автівок та засобів індивідуального захисту;
    • 300 мільйонів крон на коаліцію дронів. Гроші підуть на закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів;
      • 50 мільйонів на коаліцію морських спроможностей. Йдеться про фінансування підготовки військовослужбовців Військово-морських сил України в рамках операції "Інтерчейндж";
        • 30 мільйонів крон на IT-коаліцію. Гроші підуть на закупівлю обладнання для створення української системи управління "Дельта";
          • 1 мільярд крон на "данську модель" закупівлі озброєння;
            • 418 мільйонів крон на закупівлю обладнання для підтримки розбудови сухопутних сил України, зокрема, бронетехніки;
              • 500 мільйонів крон на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів;
                • 546 мільйонів крон на аналогічну ініціативу від Естонії;
                  • Понад 1 мільярд крон на закупівлю систем протиповітряної оборони та безпілотників дальнього радіусу дії.

                    Нагадаємо

                    У березні Швеція оголосила про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. До нього, зокрема, увійшли закупівля оборонного обладнання, фінансові пожертвування та допомога у вигляді обладнання.

                    Зеленський і прем'єр Швеції обговорили тиск на рф та підсумки контактів у Туреччині16.05.25, 20:38 • 2774 перегляди

                    Вадим Хлюдзинський

                    Вадим Хлюдзинський

                    ВійнаЕкономіка
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