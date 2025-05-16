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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
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Зеленський і прем'єр Швеції обговорили тиск на рф та підсумки контактів у Туреччині

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Зеленський обговорив з прем'єром Швеції підсумки переговорів у Туреччині та посилення тиску на росію. Також сторони зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих.

Зеленський і прем'єр Швеції обговорили тиск на рф та підсумки контактів у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили підсумки дводенних контактів у Туреччині, переговори з кремлівською делегацією та необхідність посилення тиску на росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Крім того, обговорили подальші спільні дії обох країн. Окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві.

Вдячний Швеції та країнам Північної Європи і Балтії за спільну заяву на підтримку повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії

 - зазначив Зеленський.

мединський під час переговорів заявив, що росія готова воювати роками і згадав Північну війну - The Economist16.05.25, 17:20 • 3490 переглядiв

Нагадаємо

У Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленостей, зокрема, щодо обміну полоненими "1000 на 1000". Також обговорювалася зустріч лідерів країн.

Лілія Набока

Лілія Набока

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