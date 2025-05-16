Зеленський і прем'єр Швеції обговорили тиск на рф та підсумки контактів у Туреччині
Київ • УНН
Зеленський обговорив з прем'єром Швеції підсумки переговорів у Туреччині та посилення тиску на росію. Також сторони зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили підсумки дводенних контактів у Туреччині, переговори з кремлівською делегацією та необхідність посилення тиску на росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
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Крім того, обговорили подальші спільні дії обох країн. Окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві.
Вдячний Швеції та країнам Північної Європи і Балтії за спільну заяву на підтримку повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії
мединський під час переговорів заявив, що росія готова воювати роками і згадав Північну війну - The Economist16.05.25, 17:20 • 3490 переглядiв
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У Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленостей, зокрема, щодо обміну полоненими "1000 на 1000". Також обговорювалася зустріч лідерів країн.