Зеленський і прем'єр Швеції обговорили тиск на рф та підсумки контактів у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили підсумки дводенних контактів у Туреччині, переговори з кремлівською делегацією та необхідність посилення тиску на росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

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Крім того, обговорили подальші спільні дії обох країн. Окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві.

Вдячний Швеції та країнам Північної Європи і Балтії за спільну заяву на підтримку повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії - зазначив Зеленський.

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У Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленостей, зокрема, щодо обміну полоненими "1000 на 1000". Також обговорювалася зустріч лідерів країн.