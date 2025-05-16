Зеленский и премьер Швеции обсудили давление на рф и итоги переговоров в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили итоги двухдневных контактов в Турции, переговоры с кремлевской делегацией и необходимость усиления давления на россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Кроме того, обсудили дальнейшие совместные действия обеих стран. Отдельно остановились на сотрудничестве в рамках коалиции желающих, гарантиях безопасности и оборонном партнерстве.

Благодарен Швеции и странам Северной Европы и Балтии за совместное заявление в поддержку полного и безусловного прекращения огня на 30 дней и прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне. Это важно, чтобы дать шанс настоящей дипломатии - отметил Зеленский.

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Напомним

В Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренностей, в частности, по обмену пленными "1000 на 1000". Также обговаривалась встреча лидеров стран.