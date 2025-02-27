Чорноморський флот рф послабшав з початку війни, але зберігає здатність завдавати удари по Україні - британська розвідка
Київ • УНН
Чорноморський флот рф втратив домінування після атак України, що знищили 24 російські судна. Флот перемістився до новоросійська, але зберігає здатність завдавати ударів по Україні.
Російський чорноморський флот після 24 лютого 2022 року втратив домінуючі позиції після українських атак, проте він зберігає здатність завдавати удари з великої відстані по території України. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
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" До вторгнення росії в Україну у 2022 році російське керівництво майже напевно сприймало військово-морські сили рф та чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї морської могутності. Після трьох років війни військово-морські можливості росії в Чорному морі були значно обмежені завдяки високоефективним операціям України", - ідеться у звіті.
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна обмежувалися невеликою кількістю великих бойових кораблів і суден берегової оборони, а протягом війни ВМС України не мали змоги здійснювати звичайні операції в Чорному морі.
"Однак, починаючи з 24 лютого 2022 року, українські сили знищили або пошкодили щонайменше 24 російські судна, що діяли в Чорному морі. Це включає потоплення флагмана Чорноморського флоту, крейсера "москва", який раніше описувався як найсучасніша платформа протиповітряної оборони. Як наслідок, Чорноморський флот росії був змушений перемістити всі свої основні активи зі своєї історичної бази в Севастополі до новоросійська у східній частині Чорного моря", - вказали в британській розвідці.
Також підрозділи, що діють в регіоні, як вказано, були змушені адаптувати свою тактику і змінити райони, у яких вони діють. Незважаючи на те, що чорноморський флот росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, як зазначається у звіті, він зберігає здатність наносити удари з великої відстані по території України на підтримку сухопутних військ.
Нагадаємо
Станом на ранок 27 лютого у Чорному та Азовському морях були відсутні ворожі кораблі, у Середземному морі перебували 3 російські ракетоносії "Калібрів".
Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1150 військових армії рф, а також десятки одиниць озброєння і техніки.