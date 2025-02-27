Ще плюс 1150 окупантів, 69 артсистем і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 російських військових та знищили значну кількість техніки. Серед втрат окупантів - 8 танків, 69 артилерійських систем та 141 БПЛА.
Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1150 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10 209 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 196 (+13) од,
- артилерійських систем – 23 755 (+69) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 102 (+141) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 842 (+140) од,
- спеціальна техніка ‒ 3760 (+1) од.
ЗСУ вже "майже звикли" до курської області - Зеленський26.02.25, 22:59 • 45159 переглядiв