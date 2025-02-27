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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1150 оккупантов, 69 артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1150 российских военных и уничтожили значительное количество техники. Среди потерь оккупантов - 8 танков, 69 артиллерийских систем и 141 БПЛА.

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1150 военных армии РФ, а также десятки единиц вооружения и техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 871 850 (+1150) человек,
  • танков - 10 209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 21 196 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 23 755 (+69) ед,
  • РСЗО - 1299 (+0) ед,
  • средства ППО - 1086 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 102 (+141) ед,
  • крылатые ракеты - 3064 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 842 (+140) ед,
  • специальная техника - 3760 (+1) ед.

ВСУ уже "почти привыкли" к курской области - Зеленский26.02.25, 22:59 • 31839 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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