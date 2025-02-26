ВСУ уже "почти привыкли" к курской области - Зеленский

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Президент Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Сирского об операциях в курской области рф. Украинские военные успешно удерживают буферную зону на территории агрессора в течение почти семи месяцев.

Президент Украины сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего Сирского, в частности по операции на Курщине: украинские военные продолжают удерживать буферную зону на территории рф. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам Президента, вскоре исполнится семь месяцев, как украинские бойцы удерживают буферную зону на территории агрессора.

И скоро седьмой месяц, как наши ребята держат буферную зону на территории агрессора, в России, уже почти привыкли к Курской области,

- заметил он.

Зеленский также поблагодарил всех украинских  воинов в Донецкой области, которые отражают штурмы и контратакуют. Особенно отмечу 33-й и 225-й штурмовые полки.

В то же время президент вспомнил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Он поблагодарил военных за хорошие результаты на Курском направлении.

Напомним

26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили украинское производство, в частности дронов. Также было проанализировано, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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