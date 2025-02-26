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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 3015 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 50497 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
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Аналізуємо, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів: Зеленський за результатами засідання Ставки

Аналізуємо, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів: Зеленський за результатами засідання Ставки

Київ  •  УНН

 • 34894 перегляди

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На засіданні Ставки обговорили виробництво українських дронів та проаналізували обсяги підтримки від партнерів. Держдеп США готує нові винятки із заморозки допомоги для України.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили українське виробництво, зокрема дронів. Також було проаналізовано, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Ставка. Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва. Були доповіді, які додають упевненості. І це важливо. Звісно, аналізуємо, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів: Америка, Європа, інші частини світу. Що незамінне, що можна замінити. Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені в будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії – для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Високопоставлені посадові особи Держдепартаменту США складають список додаткових виключень із заморозки іноземної допомоги для України, які можуть надати країні доступ до деякої економічної допомоги та допомоги, пов’язаної з безпекою, яку зараз призупинено.

Держдеп США готує нові винятки із заморозки допомоги для України - Politico26.02.25, 12:59 • 81008 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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