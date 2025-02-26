Держдеп США готує нові винятки із заморозки допомоги для України - Politico

Високопоставлені посадові особи Держдепартаменту США складають список додаткових виключень із заморозки іноземної допомоги для України, які можуть надати країні доступ до деякої економічної допомоги та допомоги, пов’язаної з безпекою, яку зараз призупинено, повідомляє Politico, пише УНН.

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Якщо вони будуть ухвалені, ці виключення вийдуть за межі тих, які держсекретар США Марко Рубіо дозволив у всьому світі для "основної життєво важливої" допомоги для фінансування таких програм, як розмінування та контроль над наркотиками, за словами офіційного представника Державного департаменту, двох інших людей, знайомих із плануванням, і документа, отриманого виданням.

Не було зрозуміло, чи розробляється виключення щодо контрольованого Держдепартаментом іноземного військового фінансування для України, пише видання.

"На практичному рівні неясно, чи дійде додаткова допомога Україні навіть із новими винятками, враховуючи, що вже схвалені винятки щодо гуманітарної допомоги були значною мірою заблоковані", - пише видання.

Але, як вказано, з політичного погляду зусилля щодо розширення винятків для України "натякають на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як мати справу з Києвом".

Вказуючи, що "президент Дональд Трамп минулого тижня брав участь у словесних діатрибах проти Президента України Володимира Зеленського, ведучи мирні переговори з росією", видання зазначає, що "деякі з помічників Трампа, включаючи Кіта Келлога, спеціального представника по росії та Україні, та Рубіо, були більш критичні до росії, хоча й обережно чи приватно".

Державний департамент, як вказано, оминув питання про те, чи були надані нові винятки для України, заявивши в заяві, що "програми, які служать інтересам нашої країни, продовжуватимуться. Однак програми, які не відповідають нашим національним інтересам, не продовжуватимуться". Представники Державного департаменту та Ради національної безпеки США, як вказано, не відповіли на прохання прокоментувати, чи обговорюються додаткові винятки для України.

Плани щодо винятків датуються як мінімум кінцем січня, через кілька днів після того, як адміністрація Трампа ввела широкомасштабне заморожування іноземної допомоги, згідно з документом. Запропоновані в ньому винятки охоплюють програми, починаючи від загальної економічної підтримки та розмінування та закінчуючи програмами з контролю за наркотиками та охороною здоров'я.

Ці внутрішні розмови відбувалися ще минулого тижня, згідно з даними співробітника Держдепартаменту та внутрішніми повідомленнями між посадовими особами бюро, з якими ознайомилося видання.

Пропоновані винятки також включають рахунки, які контролюють фінансування для підтримки демократичних інститутів та громадянського суспільства України, які називаються всередині країни як ініціативи переходу та так звана допомога Європі, Євразії та Центральній Азії або фонди AEECA.

Згідно з документом, винятки не будуть дозволені для програм, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність або DEI.

Підрядники USAID вимагають визнати адміністрацію Трампа винною у неповазі до суду за заморожування фінансування