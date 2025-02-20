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Підрядники USAID вимагають визнати адміністрацію Трампа винною у неповазі до суду за заморожування фінансування

Підрядники USAID вимагають визнати адміністрацію Трампа винною у неповазі до суду за заморожування фінансування

Київ • УНН

 • 33001 перегляди

Коаліція підрядників USAID звернулася до суду через невиконання рішення про відміну заморожування фінансування. Адміністрація Трампа продовжує блокувати виплати за тисячами грантів, незважаючи на судову заборону.

Коаліція підрядників та некомерційних організацій, які співпрацюють з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і вважають, що указ президента Трампа про заморожування іноземної допомоги може завдати непоправної шкоди їхній діяльності, звернулася до федерального судді з вимогою визнати адміністрацію Трампа винною в цивільній неповазі до суду. Про це інформує видання The Нill, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що звернення було подано після того, як адміністрація Трампа у судових документах заявила, що не виплачує кошти за тисячами грантів та контрактів з надання іноземної допомоги, незважаючи на постанову судді про відміну заморожування фінансування.

Цей суд не повинен миритися з такою зухвалою непокорою його чітко визначеному рішенню

- написала Лорен Бейтман, адвокатка позивачів.

За інформацією видання, підрядники подали позов проти адміністрації Трампа на початку цього місяця, стверджуючи, що вони колективно очікують на виплату сотень мільйонів доларів заборгованих платежів від уряду. Дві інші некомерційні організації подали окрему скаргу, стверджуючи, що указ Трампа порушує принцип розподілу влад і завдав непоправної шкоди їхній діяльності, яка значною мірою залежить від фінансування USAID.

Минулого тижня окружний суддя США Амір Алі наказав уряду тимчасово припинити припинення дії контрактів та грантів на іноземну допомогу, укладених до повернення Трампа в Білий дім. Він також заборонив адміністрації видавати або виконувати накази про припинення, призупинення чи зупинку виконання контрактів, що були укладені до Дня інавгурації

- йдеться у дописі The Нill,

Однак у вівторок увечері адміністрація Трампа заявила в судових документах, що збереження заморожування допомоги не суперечить рішенню судді. Вони послалися на пункт у рішенні, який зазначає, що "нічого в цьому наказі не забороняє відповідачам виконувати умови контрактів і грантів".

Адміністрація заявила, що вона "сумлінно працювала" над виконанням судового наказу і "не виявила" жодних випадків припинення чи зупинки роботи за контрактами USAID, які були б заборонені рішенням суду.

50 країн постраждали від призупинення фінансування USAID - ВООЗ13.02.25, 09:42 • 110535 переглядiв

Підрядники та некомерційні організації назвали таке твердження "вражаючим", висловивши обурення тим, що уряд вважає законним припинення майже всієї іноземної допомоги всупереч "однозначному" рішенню суду.

Як пише видання, вони також звернули увагу на пост Трампа в соціальних мережах від 15 лютого, де він написав: "Той, хто рятує свою країну, не порушує жодного закону", що, на їхню думку, є свідченням того, що президент свідомо ігнорує свої зобов’язання дотримуватися Конституції та законів США.

Тут відповідачі явно порушують тимчасовий судовий наказ

- заявила Лорен Бейтман, адвокатка позивачів.

Позивачі закликали суддю зобов’язати адміністрацію негайно виконати рішення суду та виплатити кошти отримувачам іноземної допомоги, а також визнати її винною у цивільній неповазі до суду.

Нагадаємо

20 січня Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло на USAID — агенцію США з міжнародного розвитку, засновану у 1961 році.  

Український офіс USAID отримав наказ зупинити всі проєкти та видатки після розпорядження Держдепу США. 

Ілон Маск, новий глава Департаменту ефективності уряду США, назвав USAID злочинною організацією. За його словами, агентство фінансувало дослідження біологічної зброї, включаючи COVID-19.

Профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через спробу розпустити USAID та відправити 10 000 співробітників у відпустку. Позивачі стверджують, що дії президента неконституційні та призведуть до гуманітарної катастрофи.

Дональд Трамп заявив про "безпрецедентний рівень корупції" в USAID та закликав розформувати агентство. Президент не надав доказів корупції, а профспілки подали позов проти його спроби розпустити організацію.

Суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.

Маск назвав USAID злочинною організацією, яка могла фінансувати дослідження "біологічної зброї", зокрема COVID-19 02.02.25, 23:21 • 87055 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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