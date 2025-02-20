Подрядчики USAID требуют признать администрацию Трампа виновной в неуважении к суду за замораживание финансирования

ukenru
Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 83388 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 104378 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 105780 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 153111 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 147524 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 154346 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 146181 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 190154 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 180117 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 175294 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины

Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины

19 февраля, 17:20 • 41449 просмотра
"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа

"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа

19 февраля, 18:22 • 43803 просмотра
После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

19 февраля, 18:24 • 31296 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 71986 просмотра
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает ПВО

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает ПВО

19 февраля, 20:09 • 39916 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 153106 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 190153 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 180115 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 195056 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 175292 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 71986 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 173226 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 164440 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 160781 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 125401 просмотра
Актуальное
Подрядчики USAID требуют признать администрацию Трампа виновной в неуважении к суду за замораживание финансирования

Подрядчики USAID требуют признать администрацию Трампа виновной в неуважении к суду за замораживание финансирования

Киев  •  УНН

 • 686 просмотра

Read in English

Коалиция подрядчиков USAID обратилась в суд из-за невыполнения решения об отмене замораживания финансирования. Администрация Трампа продолжает блокировать выплаты по тысячам грантов, несмотря на судебный запрет.

Коалиция подрядчиков и некоммерческих организаций, которые сотрудничают с Агентством США по международному развитию (USAID) и считают, что указ президента Трампа о замораживании иностранной помощи может нанести непоправимый вред их деятельности, обратилась к федеральному судье с требованием признать администрацию Трампа виновной в гражданском неуважении к суду. Об этом информирует издание The Нill, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обращение было подано после того, как администрация Трампа в судебных документах заявила, что не выплачивает средства по тысячам грантов и контрактов по оказанию иностранной помощи, несмотря на постановление судьи об отмене замораживания финансирования.

Этот суд не должен мириться с таким дерзким неповиновением его четко определенному решению

- написала Лорен Бейтман, адвокат истцов.

По информации издания, подрядчики подали иск против администрации Трампа в начале этого месяца, утверждая, что они коллективно ожидают выплату сотен миллионов долларов задолженных платежей от правительства. Две другие некоммерческие организации подали отдельную жалобу, утверждая, что указ Трампа нарушает принцип разделения властей и нанес непоправимый ущерб их деятельности, которая в значительной степени зависит от финансирования USAID.

На прошлой неделе окружной судья США Амир Али приказал правительству временно прекратить прекращение действия контрактов и грантов на иностранную помощь, заключенных до возвращения Трампа в Белый дом. Он также запретил администрации издавать или выполнять приказы о прекращении, приостановлении или остановке выполнения контрактов, заключенных до Дня инаугурации

- говорится в заметке The Нill,

Однако во вторник вечером администрация Трампа заявила в судебных документах, что сохранение замораживания помощи не противоречит решению судьи. Они сослались на пункт в решении, который отмечает, что "ничего в этом приказе не запрещает ответчикам выполнять условия контрактов и грантов".

Администрация заявила, что она "добросовестно работала" над выполнением судебного приказа и "не обнаружила" никаких случаев прекращения или остановки работы по контрактам USAID, которые были бы запрещены решением суда.

50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ13.02.25, 09:42 • 109785 просмотров

Подрядчики и некоммерческие организации назвали такое утверждение "впечатляющим", выразив возмущение тем, что правительство считает законным прекращение почти всей иностранной помощи вопреки "однозначному" решению суда.

Как пишет издание, они также обратили внимание на пост Трампа в социальных сетях от 15 февраля, где он написал: "Тот, кто спасает свою страну, не нарушает ни одного закона", что, по их мнению, является свидетельством того, что президент сознательно игнорирует свои обязательства соблюдать Конституцию и законы США.

Здесь ответчики явно нарушают временный судебный приказ

- заявила Лорен Бейтман, адвокат истцов.

Истцы призвали судью обязать администрацию немедленно выполнить решение суда и выплатить средства получателям иностранной помощи, а также признать ее виновной в гражданском неуважении к суду.

Напомним

20 января Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. Это повлияло на USAID - агентство США по международному развитию, основанное в 1961 году.  

Украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США. 

Илон Маск, новый глава Департамента эффективности правительства США, назвал USAID преступной организацией. По его словам, агентство финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19.

Профсоюзы подали иск против администрации Трампа из-за попытки распустить USAID и отправить 10 000 сотрудников в отпуск. Истцы утверждают, что действия президента неконституционны и приведут к гуманитарной катастрофе.

Дональд Трамп заявил о "беспрецедентном уровне коррупции" в USAID и призвал расформировать агентство. Президент не предоставил доказательств коррупции, а профсоюзы подали иск против его попытки распустить организацию.

Судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.

Маск назвал USAID преступной организацией, которая могла финансировать исследования «биологического оружия», в частности COVID-1902.02.25, 23:21 • 86861 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы