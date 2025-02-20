Подрядчики USAID требуют признать администрацию Трампа виновной в неуважении к суду за замораживание финансирования

Коалиция подрядчиков и некоммерческих организаций, которые сотрудничают с Агентством США по международному развитию (USAID) и считают, что указ президента Трампа о замораживании иностранной помощи может нанести непоправимый вред их деятельности, обратилась к федеральному судье с требованием признать администрацию Трампа виновной в гражданском неуважении к суду. Об этом информирует издание The Нill, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обращение было подано после того, как администрация Трампа в судебных документах заявила, что не выплачивает средства по тысячам грантов и контрактов по оказанию иностранной помощи, несмотря на постановление судьи об отмене замораживания финансирования.

Этот суд не должен мириться с таким дерзким неповиновением его четко определенному решению - написала Лорен Бейтман, адвокат истцов.

По информации издания, подрядчики подали иск против администрации Трампа в начале этого месяца, утверждая, что они коллективно ожидают выплату сотен миллионов долларов задолженных платежей от правительства. Две другие некоммерческие организации подали отдельную жалобу, утверждая, что указ Трампа нарушает принцип разделения властей и нанес непоправимый ущерб их деятельности, которая в значительной степени зависит от финансирования USAID.

На прошлой неделе окружной судья США Амир Али приказал правительству временно прекратить прекращение действия контрактов и грантов на иностранную помощь, заключенных до возвращения Трампа в Белый дом. Он также запретил администрации издавать или выполнять приказы о прекращении, приостановлении или остановке выполнения контрактов, заключенных до Дня инаугурации - говорится в заметке The Нill,

Однако во вторник вечером администрация Трампа заявила в судебных документах, что сохранение замораживания помощи не противоречит решению судьи. Они сослались на пункт в решении, который отмечает, что "ничего в этом приказе не запрещает ответчикам выполнять условия контрактов и грантов".

Администрация заявила, что она "добросовестно работала" над выполнением судебного приказа и "не обнаружила" никаких случаев прекращения или остановки работы по контрактам USAID, которые были бы запрещены решением суда.

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Подрядчики и некоммерческие организации назвали такое утверждение "впечатляющим", выразив возмущение тем, что правительство считает законным прекращение почти всей иностранной помощи вопреки "однозначному" решению суда.

Как пишет издание, они также обратили внимание на пост Трампа в социальных сетях от 15 февраля, где он написал: "Тот, кто спасает свою страну, не нарушает ни одного закона", что, по их мнению, является свидетельством того, что президент сознательно игнорирует свои обязательства соблюдать Конституцию и законы США.

Здесь ответчики явно нарушают временный судебный приказ - заявила Лорен Бейтман, адвокат истцов.

Истцы призвали судью обязать администрацию немедленно выполнить решение суда и выплатить средства получателям иностранной помощи, а также признать ее виновной в гражданском неуважении к суду.

Напомним

20 января Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. Это повлияло на USAID - агентство США по международному развитию, основанное в 1961 году.

Украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США.

Илон Маск, новый глава Департамента эффективности правительства США, назвал USAID преступной организацией. По его словам, агентство финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19.

Профсоюзы подали иск против администрации Трампа из-за попытки распустить USAID и отправить 10 000 сотрудников в отпуск. Истцы утверждают, что действия президента неконституционны и приведут к гуманитарной катастрофе.

Дональд Трамп заявил о "беспрецедентном уровне коррупции" в USAID и призвал расформировать агентство. Президент не предоставил доказательств коррупции, а профсоюзы подали иск против его попытки распустить организацию.

Судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.

Маск назвал USAID преступной организацией, которая могла финансировать исследования «биологического оружия», в частности COVID-19