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Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити фінансування іноземної допомоги

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити фінансування іноземної допомоги

Київ • УНН

 • 30109 перегляди

Суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.

Рішення було винесено в четвер суддею округу Колумбія Аміром Алі у відповідь на позов, поданий двома організаціями охорони здоров’я, передає УНН із посиланням на Associated Press та CourtListener.

Деталі

У четвер суд наказав адміністрації президента Дональда Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке підірвало американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі. Рішення було прийнято суддею округу Колумбія Аміром Алі у відповідь на позов, поданий двома організаціями охорони здоров’я, які покладаються на фінансування уряду США для виконання своїх програм за кордоном.

Ставлення українців до призупинення фінансування проєктів USAID - опитування 12.02.25, 13:38 • 101348 переглядiв

Важливий факт: це вже друге рішення, яке завдає серйозної невдачі зусиллям Білого дому з ліквідації Агентства міжнародного розвитку (USAID), яке існує вже шість десятиліть.

Довідково

Президент Дональд Трамп і його союзник Ілон Маск звинувачують USAID у невідповідності порядку денному Республіканської партії.

20 січня 2025 року президент видав указ під назвою "Переоцінка та переорієнтація зовнішньої допомоги Сполучених Штатів". Наказ передбачав негайну призупинення "допомоги Сполучених Штатів зовнішньому розвитку" та наказав Адміністративно-бюджетному управлінню (OMB) "примусити цю паузу через свій орган розподілу".

У наступні дні офіційні особи агентства вжили заходів для негайного припинення всієї іноземної допомоги, виділеної Конгресом. Державний секретар видав меморандум про призупинення всіх нових фінансових зобов’язань до перегляду програм іноземної допомоги, які фінансуються Державним департаментом і USAID або через них.

Представники USAID також видали інструкції призупинити нове фінансування, негайно видати накази про припинення роботи та розробити відповідні стандарти перегляду.

Заморозка адміністрацією Трампа іноземної допомоги підриває глобальні зусилля боротьби з голодом - Reuters07.02.25, 10:14 • 24453 перегляди

Позивачі надали докази численних листів про припинення програм і контрактів, отриманих в результаті цих дій.

Позивачі стверджують, що вони зазнали і продовжуватимуть зазнавати величезної та конкретної шкоди своїм підприємствам, а також що їхні основні місії та існування знаходяться під загрозою внаслідок дій Відповідачів. Серед іншого, Позивачі надали докази того, що вони були і будуть змушені закривати офіси програми, звільняти або звільняти персонал, а в деяких випадках повністю закривати свій бізнес.

Позивачі вимагають видати тимчасовий обмежувальний наказ, який зобов’язує Відповідачів виконувати, примусово виконувати або іншим чином виконувати виконавчий наказ 14169 та наступні інструкції та роз’яснення, видані Державним департаментом і USAID.

- ідеться у матеріалах суду.

Доповнення

Після рішення суду, наразі невідомо, чи буде уряд США оскаржувати цей захід, або скоригує свою стратегію щодо обмеження іноземної допомоги.

50 країн постраждали від призупинення фінансування USAID - ВООЗ13.02.25, 10:42 • 110535 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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