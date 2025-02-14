Суд обязал администрацию Трампа возобновить финансирование иностранной помощи
Киев • УНН
Судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.
Решение было вынесено в четверг судьей округа Колумбия Амиром Али в ответ на иск, поданный двумя организациями здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Associated Press и CourtListener.
Детали
В четверг суд приказал администрации президента Дональда Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое подорвало американскую помощь и работу по развитию во всем мире. Решение было принято судьей округа Колумбия Амиром Али в ответ на иск, поданный двумя организациями здравоохранения, которые полагаются на финансирование правительства США для выполнения своих программ за рубежом.
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Важный факт: это уже второе решение, которое наносит серьезную неудачу усилиям Белого дома по ликвидации Агентства международного развития (USAID), которое существует уже шесть десятилетий.
Справочно
Президент Дональд Трамп и его союзник Илон Маск обвиняют USAID в несоответствии повестке дня Республиканской партии.
20 января 2025 года президент издал указ под названием "Переоценка и переориентация внешней помощи Соединенных Штатов". Указ предусматривал немедленную приостановку "помощи Соединенных Штатов внешнему развитию" и приказал Административно-бюджетному управлению (OMB) "принудить эту паузу через свой орган распределения".
В последующие дни официальные лица агентства приняли меры для немедленного прекращения всей иностранной помощи, выделенной Конгрессом. Государственный секретарь издал меморандум о приостановлении всех новых финансовых обязательств до пересмотра программ иностранной помощи, которые финансируются Государственным департаментом и USAID или через них.
Представители USAID также выдали инструкции приостановить новое финансирование, немедленно издать приказы о прекращении работы и разработать соответствующие стандарты пересмотра.
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Истцы предоставили доказательства многочисленных писем о прекращении программ и контрактов, полученных в результате этих действий.
Истцы утверждают, что они понесли и будут продолжать нести огромный и конкретный ущерб своим предприятиям, а также что их основные миссии и существование находятся под угрозой в результате действий Ответчиков. Среди прочего, Истцы предоставили доказательства того, что они были и будут вынуждены закрывать офисы программы, увольнять или увольнять персонал, а в некоторых случаях полностью закрывать свой бизнес.
Истцы требуют выдать временный ограничительный приказ, обязывающий Ответчиков выполнять, принудительно выполнять или иным образом выполнять исполнительный приказ 14169 и последующие инструкции и разъяснения, изданные Государственным департаментом и USAID.
Дополнение
После решения суда, пока неизвестно, будет ли правительство США оспаривать эту меру, или скорректирует свою стратегию по ограничению иностранной помощи.
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