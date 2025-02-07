Заморозка администрацией Трампа иностранной помощи подрывает глобальные усилия по борьбе с голодом - Reuters

Решение президента США Дональда Трампа сократить и реструктурировать американскую иностранную помощь парализует сложную глобальную систему, направленную на предотвращение и реагирование на проблему голода. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Международная система мониторинга и оказания помощи голодающим, которая пыталась справиться с кризисом голода, охватившим развивающиеся страны, как указано, подверглась многочисленным ударам из-за внезапного прекращения иностранной помощи со стороны США.

После вступления Трампа в должность 20 января все расходы на международную помощь были приостановлены на 90 дней для пересмотра программ иностранной помощи. Исключение было сделано только для экстренной продовольственной помощи, однако и она в значительной степени оказалась под угрозой.

Проблему усугубляет сделанный на этой неделе Трампом шаг по закрытию главного поставщика помощи правительству США, Агентства США по международному развитию (USAID).

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По словам бывшей высокопоставленной сотрудницы USAID Марсии Вонг, около 500 000 тонн продовольствия стоимостью 340 миллионов долларов находятся в подвешенном состоянии, в пути или на хранении, пока гуманитарные организации ждут одобрения Госдепартамента США на его распределение.

Помощь, предоставляемая США, которая должна была помочь людям купить еду и другие предметы первой необходимости в Судане и секторе Газа, также была остановлена, сообщили сотрудники гуманитарных организаций агентству Reuters.

Сеть систем раннего предупреждения о голоде (FEWS NET), американская организация, которая регулярно оповещала о продовольственной безопасности и предотвращении голода, также была закрыта. Поэтому гуманитарные организации остаются без ключевого источника, который бы информировал о том, где и как нужно оказать гуманитарную помощь, пишет издание.

Кроме того, как сообщается, правительство США отдало распоряжение о прекращении работы двух крупных производителей пищевых добавок, что привело к сокращению поставок жизненно необходимой пищи для детей, страдающих от острого недоедания, по всему миру.

"Мы - единственное, в чем почти все согласны: маленькие дети, которые голодают и нуждаются в экстренной помощи, нуждаются в помощи, - сказал Марк Мур, генеральный директор Mana Nutrition of Georgia, одного из двух поставщиков, которым было приказано прекратить производство добавок. - Это не шумиха, не домыслы, не заламывание рук и даже не спорное использование статистики, когда говорят, что сотни тысяч недоедающих детей могли бы умереть без USAID".

Вскоре после публикации этой истории, как указано, правительство США уведомило Mana и другого производителя, Edesia Nutrition из Род-Айленда, об отмене приказов о прекращении работ.

Напомним

Ранее УНН писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранная помощь прежде всего должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью. Поэтому решение о 90-дневной заморозке помощи было сделано для того, чтобы администрация Трампа пересмотрела программы и их эффективность.