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Заморозка администрацией Трампа иностранной помощи подрывает глобальные усилия по борьбе с голодом - Reuters

Заморозка администрацией Трампа иностранной помощи подрывает глобальные усилия по борьбе с голодом - Reuters

Киев  •  УНН

 • 9923 просмотра

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Администрация Трампа на 90 дней заморозила программы иностранной помощи для их пересмотра. 500 000 тонн продовольствия стоимостью 340 миллионов долларов ожидают разрешения на распределение.

Решение президента США Дональда Трампа сократить и реструктурировать американскую иностранную помощь парализует сложную глобальную систему, направленную на предотвращение и реагирование на проблему голода. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Международная система мониторинга и оказания помощи голодающим, которая пыталась справиться с кризисом голода, охватившим развивающиеся страны, как указано, подверглась многочисленным ударам из-за внезапного прекращения иностранной помощи со стороны США.

После вступления Трампа в должность 20 января все расходы на международную помощь были приостановлены на 90 дней для пересмотра программ иностранной помощи. Исключение было сделано только для экстренной продовольственной помощи, однако и она в значительной степени оказалась под угрозой.

Проблему усугубляет сделанный на этой неделе Трампом шаг по закрытию главного поставщика помощи правительству США, Агентства США по международному развитию (USAID).

Госдеп отправляет "всех сотрудников прямого найма" USAID в административный отпуск - СМИ05.02.25, 09:19 • 21733 просмотра

По словам бывшей высокопоставленной сотрудницы USAID Марсии Вонг, около 500 000 тонн продовольствия стоимостью 340 миллионов долларов находятся в подвешенном состоянии, в пути или на хранении, пока гуманитарные организации ждут одобрения Госдепартамента США на его распределение.

Помощь, предоставляемая США, которая должна была помочь людям купить еду и другие предметы первой необходимости в Судане и секторе Газа, также была остановлена, сообщили сотрудники гуманитарных организаций агентству Reuters. 

Сеть систем раннего предупреждения о голоде (FEWS NET), американская организация, которая регулярно оповещала о продовольственной безопасности и предотвращении голода, также была закрыта. Поэтому гуманитарные организации остаются без ключевого источника, который бы информировал о том, где и как нужно оказать гуманитарную помощь, пишет издание.

Кроме того, как сообщается, правительство США отдало распоряжение о прекращении работы двух крупных производителей пищевых добавок, что привело к сокращению поставок жизненно необходимой пищи для детей, страдающих от острого недоедания, по всему миру.

"Мы - единственное, в чем почти все согласны: маленькие дети, которые голодают и нуждаются в экстренной помощи, нуждаются в помощи, - сказал Марк Мур, генеральный директор Mana Nutrition of Georgia, одного из двух поставщиков, которым было приказано прекратить производство добавок. - Это не шумиха, не домыслы, не заламывание рук и даже не спорное использование статистики, когда говорят, что сотни тысяч недоедающих детей могли бы умереть без USAID".

Вскоре после публикации этой истории, как указано, правительство США уведомило Mana и другого производителя, Edesia Nutrition из Род-Айленда, об отмене приказов о прекращении работ.

Напомним 

Ранее УНН писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранная помощь прежде всего должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью. Поэтому решение о 90-дневной заморозке помощи было сделано для того, чтобы администрация Трампа пересмотрела программы и их эффективность.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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