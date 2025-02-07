Заморозка адміністрацією Трампа іноземної допомоги підриває глобальні зусилля боротьби з голодом - Reuters

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити і реструктурувати американську іноземну допомогу паралізує складну глобальну систему, спрямовану на запобігання і реагування на проблему голоду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Міжнародна система моніторингу та надання допомоги голодуючим, яка намагалася впоратися з кризою голоду, що охопила країни, які розвиваються, як вказано, зазнала численних ударів через раптове припинення іноземної допомоги з боку США.

Після вступу Трампа на посаду 20 січня всі витрати на міжнародну допомогу були призупинені на 90 днів для перегляду програм іноземної допомоги. Виняток було зроблено лише для екстреної продовольчої допомоги, однак і вона значною мірою опинилася під загрозою.

Проблему посилює зроблений цього тижня Трампом крок щодо закриття головного постачальника допомоги уряду США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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За словами колишньої високопоставленої працівниці USAID Марсії Вонг, близько 500 000 тонн продовольства вартістю 340 мільйонів доларів перебувають у підвішеному стані, у дорозі або на зберіганні, поки гуманітарні організації чекають схвалення Держдепартаменту США на його розподіл.

Допомога, що надається США, яка мала допомогти людям купити їжу та інші предмети першої необхідності в Судані та секторі Газа, також було зупинено, повідомили співробітники гуманітарних організацій агентству Reuters.

Мережа систем раннього попередження про голод (FEWS NET), американська організація, що регулярно сповіщала про продовольчу безпеку та запобігання голоду, також була закрита. Тож гуманітарні організації залишаються без ключового джерела, яке б інформувало про те, де і як потрібно надати гуманітарну допомогу, пише видання.

Окрім того, як повідомляється, уряд США віддав розпорядження про припинення роботи двох великих виробників харчових добавок, що призвело до скорочення поставок життєво необхідної їжі для дітей, які страждають від гострого недоїдання, по всьому світу.

"Ми - єдине, у чому майже всі згодні: маленькі діти, які голодують і потребують екстреної допомоги, потребують допомоги, - сказав Марк Мур, генеральний директор Mana Nutrition of Georgia, одного з двох постачальників, яким було наказано припинити виробництво добавок. - Це не галас, не домисли, не заламування рук і навіть не спірне використання статистики, коли кажуть, що сотні тисяч дітей, які недоїдають, могли б померти без USAID".

Невдовзі після публікації цієї історії, як вказано, уряд США повідомив Mana та іншого виробника, Edesia Nutrition з Род-Айленда, про скасування наказів про припинення робіт.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що іноземна допомога передусім має просувати інтереси США, а не бути благодійністю. Тому рішення про 90-денну заморозку допомоги було зроблене задля того, щоб адміністрація Трампа переглянула програми та їхню ефективність.