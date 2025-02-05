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Держдеп відправляє "усіх співробітників прямого найму" USAID в адміністративну відпустку - ЗМІ

Держдеп відправляє "усіх співробітників прямого найму" USAID в адміністративну відпустку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24340 перегляди

Агентство США з міжнародного розвитку відправляє весь безпосередньо найнятий персонал в адміністративну відпустку з 7 лютого, пишуть ЗМІ.

Відповідно до внутрішнього електронного листа, надісланого співробітникам у вівторок увечері, "усіх співробітників прямого найму" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво та спеціальні програми" у п’ятницю, 7 лютого, з посиланням на документ повідомляє Wired, пише УНН.

Деталі

В електронному листі було сказано, що USAID "організує та сплатить зворотний проїзд до Сполучених Штатів протягом 30 днів" для іноземних працівників і що він розглядатиме продовження поїздки в кожному конкретному випадку.

Як вказує видання, на тлі того, як команда Ілона Маска DOGE продовжує свої зусилля щодо ліквідації основного агентства уряду США щодо розподілу іноземної допомоги, її закордонні співробітники застрягли у підвішеному стані. Співробітники Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) працюють у десятках різних країн по всьому світу, але повідомлення ABC і CBS News вказують, що більшість із них невдовзі будуть викликані назад до Сполучених Штатів.

Як у США, так і за кордоном, доступ до електронної пошти та систем деяких співробітників USAID був раптово відключений, що ускладнило отримання офіційної інформації про те, що може статися далі, пише видання.

У вівторок вдень співробітники USAID, які все ще були підключені до своїх облікових записів електронної пошти, отримали повідомлення про те, що штаб-квартира агентства у Вашингтоні буде закрита до кінця тижня, згідно з копією повідомлення, яке переглянув Wired. Деякі отримали повідомлення від Піта Марокко, нещодавно призначеного директора Держдепартаменту з іноземної допомоги, призначеного для нагляду за USAID, про те, що їх відправили в адміністративну відпустку, "доки не буде повідомлено про інше".

Доповнення

Близько 10 000 людей працюють в USAID, приблизно дві третини з яких працюють за кордоном, за даними Дослідницької служби Конгресу США, позапартійної дослідницької групи, яка обслуговує Конгрес (цифра не враховує підрядників "інституційної підтримки"). Агентство має понад 60 регіональних і національних представництв і на нього передбачається менше 1 відсотка загального федерального бюджету США, пише видання.

Президент США Дональд Трамп заморозив всю зовнішню допомогу США невдовзі після того, як він вступив на посаду минулого місяця. Але було зроблено низку виключень.

Рубіо офіційно призначили очолювати USAID: як пояснили у Держдепі США04.02.25, 10:53 • 23817 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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