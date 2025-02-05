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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп отправляет "всех сотрудников прямого найма" USAID в административный отпуск - СМИ

Госдеп отправляет "всех сотрудников прямого найма" USAID в административный отпуск - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8859 просмотра

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Агентство США по международному развитию отправляет весь непосредственно нанятый персонал в административный отпуск с 7 февраля, пишут СМИ.

Согласно внутреннему электронному письму, направленному сотрудникам во вторник вечером, "все сотрудники прямого найма" Агентства США по международному развитию (USAID) "будут отправлены в административный отпуск во всем мире, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, основное руководство и специальные программы" в пятницу, 7 февраля, со ссылкой на документ сообщает Wired, пишет УНН.

Детали

В электронном письме говорилось, что USAID "организует и оплатит обратный проезд в Соединенные Штаты в течение 30 дней" для иностранных работников и что оно будет рассматривать продление поездки в каждом конкретном случае.

Как указывает издание, на фоне того, как команда Илона Маска DOGE продолжает свои усилия по ликвидации основного агентства правительства США по распределению иностранной помощи, ее зарубежные сотрудники застряли в подвешенном состоянии. Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) работают в десятках разных стран по всему миру, но сообщения ABC и CBS News указывают, что большинство из них вскоре будут отозваны обратно в Соединенные Штаты.

Как в США, так и за рубежом, доступ к электронной почте и системам некоторых сотрудников USAID был внезапно отключен, что затруднило получение официальной информации о том, что может произойти дальше, пишет издание.

Во вторник днем сотрудники USAID, которые все еще были подключены к своим учетным записям электронной почты, получили сообщение о том, что штаб-квартира агентства в Вашингтоне будет закрыта до конца недели, согласно копии сообщения, которое просмотрел Wired. Некоторые получили сообщение от Пита Марокко, недавно назначенного директора Госдепартамента по иностранной помощи, назначенного для надзора за USAID, о том, что их отправили в административный отпуск, "пока не будет сообщено о другом".

Дополнение

Около 10 000 человек работают в USAID, примерно две трети из которых работают за рубежом, по данным Исследовательской службы Конгресса США, внепартийной исследовательской группы, обслуживающей Конгресс (цифра не учитывает подрядчиков "институциональной поддержки"). Агентство имеет более 60 региональных и национальных представительств и на него предусматривается менее 1 процента общего федерального бюджета США, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп заморозил всю внешнюю помощь США вскоре после того, как он вступил в должность в прошлом месяце. Но был сделан ряд исключений.

Рубио официально назначили возглавлять USAID: как объяснили в Госдепе США04.02.25, 10:53 • 22247 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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