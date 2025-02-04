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Рубио официально назначили возглавлять USAID: как объяснили в Госдепе США

Рубио официально назначили возглавлять USAID: как объяснили в Госдепе США

Киев  •  УНН

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Марко Рубио назначен исполняющим обязанности администратора USAID. Госдеп США заявил о пересмотре деятельности агентства из-за несоответствия национальным интересам.

Государственный секретарь США Марко Рубио официально назначен исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщили в Госдепе США 3 февраля, пишет УНН

Детали

«Агентство США по международному развитию (USAID) давно отклонилось от своей первоначальной миссии ответственного продвижения американских интересов за рубежом, и теперь очевидно, что значительная часть финансирования USAID не соответствует основным национальным интересам Соединенных Штатов», - говорится в заявлении Госдепартамента.

В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора

- сообщили в Госдепе.

Рубио, как указано, также сообщил Конгрессу о том, что «проводится пересмотр деятельности USAID по предоставлению иностранной помощи с целью возможной реорганизации».

«Оценивая USAID и обеспечивая его соответствие повестке дня «Америка превыше всего» и усилиям Государственного департамента, мы будем продолжать защищать интересы американского народа и гарантировать, что их налоговые доллары не будут потрачены впустую», - сказано в заявлении.

Госсекретарь США Рубио заявил, что исполняет обязанности директора USAID - CNN03.02.25, 20:42 • 32420 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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