Госсекретарь США Рубио заявил, что исполняет обязанности директора USAID - CNN

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что сейчас исполняет обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Рубио сообщил журналистам, что он «делегировал эти полномочия кому-то другому, но поддерживает с ним связь», не уточнив, о ком именно идет речь. Ранее временным руководителем USAID был Джейсон Грей.

CNN обратилась в Госдепартамент за разъяснением, именно его имел в виду Рубио.

Находясь в Сальвадоре во время своего визита в Центральную Америку, Рубио раскритиковал работу USAID, назвав его «абсолютно неэффективным агентством».

«Наша цель состояла в том, чтобы согласовать международную помощь с национальными интересами США. Но если вы посетите миссии и посольства по всему миру, то часто увидите, что USAID реализует программы, которые противоречат нашей национальной стратегии в отношении той или иной страны или региона. Так продолжаться не может», - заявил Рубио.

В то же время, отвечая на вопрос о роли USAID в обеспечении национальной безопасности, он признал, что некоторые программы агентства являются важными.

Что происходит вокруг USAID?

Эти заявления прозвучали на фоне комментариев Илона Маска, который получил мандат на реформирование федерального правительства. Маск утверждал, что президент Дональд Трамп дал согласие на ликвидацию USAID.

Законодатели и гуманитарные организации уже некоторое время ожидают, что Трамп может полностью закрыть агентство и передать его функции под контроль Госдепартамента.

Тем временем в Вашингтоне здание главного офиса USAID закрыли, а сотрудников проинформировали по электронной почте, что они должны оставаться дома.

За выходные двое высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAID были отстранены от должностей. По данным источников CNN, они отказались предоставлять доступ к системам агентства представителям Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), несмотря на угрозы привлечь правоохранителей.

Как сообщили три источника, сотрудники DOGE пытались получить доступ к системам безопасности USAID и личным файлам сотрудников.

Двое из них также утверждали, что DOGE стремился к доступу к засекреченной информации, которую могут просматривать только лица с соответствующим уровнем допуска и обоснованной необходимостью.