Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN

ukenru
09:48 • 4771 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 22983 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 78838 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 116489 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150339 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207918 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168486 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150450 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124547 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109666 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115212 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 118633 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 112928 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 117786 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 111840 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 167852 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 166526 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299157 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327193 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 41640 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 45528 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 112941 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 93726 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117486 перегляди
Актуальне
Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN

Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN

Київ • УНН

 • 36944 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо став тимчасовим керівником USAID та розкритикував роботу агентства. У штаб-квартирі USAID виник конфлікт через спроби отримати доступ до засекреченої інформації.

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що наразі виконує обов’язки директора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє CNN, передає УНН

Рубіо повідомив журналістам, що він "делегував ці повноваження комусь іншому, але підтримує з ним зв’язок", не уточнивши, про кого саме йдеться. Раніше тимчасовим керівником USAID був Джейсон Грей.

CNN звернулася до Держдепартаменту за роз’ясненням, чи саме його мав на увазі Рубіо.

Перебуваючи в Сальвадорі під час свого візиту до Центральної Америки, Рубіо розкритикував роботу USAID, назвавши його "абсолютно неефективним агентством".

"Наша мета полягала в тому, щоб узгодити міжнародну допомогу з національними інтересами США. Але якщо ви відвідаєте місії та посольства по всьому світу, то часто побачите, що USAID реалізує програми, які суперечать нашій національній стратегії щодо тієї чи іншої країни чи регіону. Так тривати не може", – заявив Рубіо.

Водночас, відповідаючи на запитання про роль USAID у забезпеченні національної безпеки, він визнав, що деякі програми агентства є важливими.

Що відбувається навколо USAID?

Ці заяви пролунали на тлі коментарів Ілона Маска, який отримав мандат на реформування федерального уряду. Маск стверджував, що президент Дональд Трамп дав згоду на ліквідацію USAID.

Законодавці та гуманітарні організації вже деякий час очікують, що Трамп може повністю закрити агентство та передати його функції під контроль Держдепартаменту.

Тим часом у Вашингтоні будівлю головного офісу USAID закрили, а співробітників проінформували електронною поштою, що вони мають залишатися вдома. 

За вихідні двоє високопоставлених співробітників служби безпеки USAID були відсторонені від посад. За даними джерел CNN, вони відмовилися надавати доступ до систем агентства представникам Департаменту з підвищення ефективності уряду (DOGE), попри погрози залучити правоохоронців.

Як повідомили три джерела, співробітники DOGE намагалися отримати доступ до систем безпеки USAID та особистих файлів співробітників.

Двоє з них також стверджували, що DOGE прагнув доступу до засекреченої інформації, яку можуть переглядати лише особи з відповідним рівнем допуску та обґрунтованою необхідністю.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск

Звернутися з питань розміщення реклами