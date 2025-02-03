Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що наразі виконує обов’язки директора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Рубіо повідомив журналістам, що він "делегував ці повноваження комусь іншому, але підтримує з ним зв’язок", не уточнивши, про кого саме йдеться. Раніше тимчасовим керівником USAID був Джейсон Грей.

CNN звернулася до Держдепартаменту за роз’ясненням, чи саме його мав на увазі Рубіо.

Перебуваючи в Сальвадорі під час свого візиту до Центральної Америки, Рубіо розкритикував роботу USAID, назвавши його "абсолютно неефективним агентством".

"Наша мета полягала в тому, щоб узгодити міжнародну допомогу з національними інтересами США. Але якщо ви відвідаєте місії та посольства по всьому світу, то часто побачите, що USAID реалізує програми, які суперечать нашій національній стратегії щодо тієї чи іншої країни чи регіону. Так тривати не може", – заявив Рубіо.

Водночас, відповідаючи на запитання про роль USAID у забезпеченні національної безпеки, він визнав, що деякі програми агентства є важливими.

Що відбувається навколо USAID?

Ці заяви пролунали на тлі коментарів Ілона Маска, який отримав мандат на реформування федерального уряду. Маск стверджував, що президент Дональд Трамп дав згоду на ліквідацію USAID.

Законодавці та гуманітарні організації вже деякий час очікують, що Трамп може повністю закрити агентство та передати його функції під контроль Держдепартаменту.

Тим часом у Вашингтоні будівлю головного офісу USAID закрили, а співробітників проінформували електронною поштою, що вони мають залишатися вдома.

За вихідні двоє високопоставлених співробітників служби безпеки USAID були відсторонені від посад. За даними джерел CNN, вони відмовилися надавати доступ до систем агентства представникам Департаменту з підвищення ефективності уряду (DOGE), попри погрози залучити правоохоронців.

Як повідомили три джерела, співробітники DOGE намагалися отримати доступ до систем безпеки USAID та особистих файлів співробітників.

Двоє з них також стверджували, що DOGE прагнув доступу до засекреченої інформації, яку можуть переглядати лише особи з відповідним рівнем допуску та обґрунтованою необхідністю.