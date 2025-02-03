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У Вашингтоні працівникам USAID заборонили вхід до штаб-квартири: що відомо

У Вашингтоні працівникам USAID заборонили вхід до штаб-квартири: що відомо

Київ • УНН

 • 29572 перегляди

Працівникам USAID наказали не з'являтися в штаб-квартирі у Вашингтоні після заяви Маска про закриття агентства. Понад 600 співробітників втратили доступ до систем, а сайт агентства зник без пояснень.

Працівникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) наказали не приходити в штаб-квартиру у Вашингтоні в понеділок 3 лютого. Це сталося після заяви Ілона Маска, що Дональд Трамп погодився закрити агентство. Про це повідомляє AP News, передає УНН.

Деталі

Співробітники USAID розповіли, що відстежили понад 600 працівників, які заявили, що їх заблокували в системах агентства протягом ночі.

Ті, хто ще мав доступ до системи, отримали електронні листи, в яких зазначалося, що "за вказівкою керівництва Агентства будівля штаб-квартири буде закрита для персоналу Агентства у понеділок, 3 лютого".

Це сталося після того, як Маск, який проводить безпрецедентну перевірку уряду за згодою Трампа, заявив, що президент підтримав закриття USAID.

"Стало зрозуміло, що це не яблуко з черв’яком усередині…У нас просто клубок з черв’яків. Цього треба повністю позбутися. Це вже не підлягає ремонту…Ми його закриваємо", - сказав Маск під час прямого ефіру в X Spaces у понеділок вранці.

Додамо

Маск, Трамп і деякі республіканці дедалі різкіше критикують USAID, яке займається гуманітарними, економічними та безпековими програмами у 120 країнах, звинувачуючи агентство у просуванні ліберальних ідей.

На вихідних адміністрація Трампа відсторонила двох керівників служби безпеки USAID після їхньої відмови передати засекречені матеріали командам Маска, які проводять перевірки урядових установ, повідомили AP американські чиновники.

Раніше підрозділ Маска з урядових реформ, відомий як DOGE, здійснив подібну операцію в Міністерстві фінансів, отримавши доступ до конфіденційних даних, зокрема систем соцвиплат і Medicare. The Washington Post повідомила, що після цього один із високопосадовців Мінфіну подав у відставку.

Демократи розкритикували ці дії, заявивши, що Трамп не має права закривати USAID без схвалення Конгресу. Вони також засудили доступ Маска до урядових даних під час його перевірок федеральних відомств.

У суботу сайт USAID зник без пояснень, а саме агентство стало одним із головних об’єктів атак адміністрації Трампа в її боротьбі з федеральними структурами.

"Там усе контролювала група радикальних божевільних. І ми їх позбуваємося", — заявив Трамп журналістам у неділю ввечері про USAID.

Коментарі Маска і Трампа пролунали, коли держсекретар Марко Рубіо перебував за кордоном у Центральній Америці під час свого першого офіційного закордонного візиту.

Рубіо поки що публічно не висловився щодо планів закриття USAID.

Адміністрація Трампа і Рубіо запровадили безпрецедентне замороження зовнішньої допомоги, що зупинило більшість програм USAID у всьому світі, змусивши тисячі співробітників гуманітарних організацій звільнитися, а також розпорядилися про відпустки та призупинення роботи, що фактично паралізувало керівництво і персонал агентства у Вашингтоні.

Нагадаємо

Україна на парламентському рівні розпочала консультації з європейськими країнами про можливе заміщення американської допомоги на тлі призупинення фінансування у країні проєктів та програм Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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