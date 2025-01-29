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Україна шукає заміщення призупиненої допомоги USAID серед європейських партнерів - комітет

Україна шукає заміщення призупиненої допомоги USAID серед європейських партнерів - комітет

Київ • УНН

 • 22746 перегляди

Верховна Рада розпочала консультації з європейськими країнами щодо можливого заміщення призупиненої допомоги USAID. Призупинення фінансування торкнулося культурних, освітніх та медійних проєктів в Україні.

Україна на парламентському рівні розпочала консультації з європейськими країнами про можливе заміщення американської допомоги на тлі призупинення фінансування у країні проєктів та програм Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Про це йдеться в заяві комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає УНН.

Безумовно, американський народ і уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення - чи продовжувати свою глобальну підтримку. Та поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів у державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі. На парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги - хоча б на той час, поки у Вашингтоні не будуть ухвалені остаточні рішення. Разом з тим, через паузу, подальша нормалізація процесів може відбутися за три, чотири, п’ять, а то й шість місяців

- вказали в комітеті.

Зазначається, що за грантової підтримки USAID в Україні втілено чимало культурних ініціатив, відповідно - створено робочі місця та надано можливість для творчої реалізації талановитої української молоді.

"Призупинення фінансування відбувається в умовах відсічі державі-агресору, зокрема інформаційної. У час, коли кожен голос важливий, а культурна дипломатія та правдива інформація є невіддільними складниками захисту незалежності України. В умовах обмеженого державного фінансування грантова допомога іноді є ледь не єдиним варіантом для функціонування проєктів у сфері культури та медіа", - зазначили в комітеті.

Як заявили в комітеті, програми, які впроваджуються та функціонують за сприяння USAID, мають важливе значення для зміцнення демократичних інститутів, розвитку незалежних медіа та громадянського суспільства в Україні. Освітні, наукові, медійні, культурні проєкти, а також інші суспільно значущі ініціативи успішно реалізуються в багатьох країнах світу саме за підтримки USAID.

Нагадаємо

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною.

Павло Башинський

Павло Башинський

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