Украина ищет замещение приостановленной помощи USAID среди европейских партнеров - комитет

Украина на парламентском уровне начала консультации с европейскими странами о возможном замещении американской помощи на фоне приостановления финансирования в стране проектов и программ Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в заявлении комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает УНН.

Безусловно, американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение - продолжать ли свою глобальную поддержку. Но пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем. На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи - хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения. Вместе с тем, из-за паузы, дальнейшая нормализация процессов может произойти через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев - указали в комитете.

Отмечается, что при грантовой поддержке USAID в Украине воплощено немало культурных инициатив, соответственно - созданы рабочие места и предоставлена возможность для творческой реализации талантливой украинской молодежи.

"Приостановление финансирования происходит в условиях отпора государству-агрессору, в частности информационного. Во время, когда каждый голос важен, а культурная дипломатия и правдивая информация являются неотъемлемыми составляющими защиты независимости Украины. В условиях ограниченного государственного финансирования грантовая помощь иногда является едва ли не единственным вариантом для функционирования проектов в сфере культуры и медиа", - отметили в комитете.

Как заявили в комитете, программы, которые внедряются и функционируют при содействии USAID, имеют важное значение для укрепления демократических институтов, развития независимых медиа и гражданского общества в Украине. Образовательные, научные, медийные, культурные проекты, а также другие общественно значимые инициативы успешно реализуются во многих странах мира именно при поддержке USAID.

Напомним

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью.