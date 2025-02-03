В Вашингтоне работникам USAID запретили вход в штаб-квартиру: что известно

ukenru
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
15:14 • 1262 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
14:18 • 19700 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
13:10 • 36700 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
12:50 • 80018 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
09:55 • 71280 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 120003 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 104467 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 109861 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 136123 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 137992 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

3 февраля, 06:24 • 84549 просмотра
НПЗ и ГПЗ: в рф сообщают о ночной атаке дронов в ряде областей

НПЗ и ГПЗ: в рф сообщают о ночной атаке дронов в ряде областей

3 февраля, 06:46 • 36242 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 108925 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 100201 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 49154 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

15:14 • 1262 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

12:50 • 80018 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 108925 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 120003 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 184408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 49154 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 100201 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 120003 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 113965 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

2 февраля, 17:54 • 109829 просмотра
Актуальное
В Вашингтоне работникам USAID запретили вход в штаб-квартиру: что известно

В Вашингтоне работникам USAID запретили вход в штаб-квартиру: что известно

Киев  •  УНН

 • 2246 просмотра

Read in English

Работникам USAID приказали не появляться в штаб-квартире в Вашингтоне после заявления Маска о закрытии агентства. Более 600 сотрудников потеряли доступ к системам, а сайт агентства исчез без объяснений.

Работникам Агентства США по международному развитию (USAID) приказали не приходить в штаб-квартиру в Вашингтоне в понедельник 3 февраля. Это произошло после заявления Илона Маска, что Дональд Трамп согласился закрыть агентство. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Сотрудники USAID рассказали, что отследили более 600 работников, которые заявили, что их заблокировали в системах агентства в течение ночи.

Те, кто еще имел доступ к системе, получили электронные письма, в которых отмечалось, что "по указанию руководства Агентства здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства в понедельник, 3 февраля".

Это произошло после того, как Маск, который проводит беспрецедентную проверку правительства с согласия Трампа, заявил, что президент поддержал закрытие USAID.

"Стало понятно, что это не яблоко с червяком внутри... У нас просто клубок из червей. От этого надо полностью избавиться. Это уже не подлежит ремонту...Мы его закрываем", - сказал Маск во время прямого эфира в X Spaces в понедельник утром.

Добавим

Маск, Трамп и некоторые республиканцы все резче критикуют USAID, которое занимается гуманитарными, экономическими программами и программами по безопасности в 120 странах, обвиняя агентство в продвижении либеральных идей.

На выходных администрация Трампа отстранила двух руководителей службы безопасности USAID после их отказа передать засекреченные материалы командам Маска, которые проводят проверки правительственных учреждений, сообщили AP американские чиновники.

Ранее подразделение Маска по правительственным реформам, известное как DOGE, осуществило подобную операцию в Министерстве финансов, получив доступ к конфиденциальным данным, в частности систем соцвыплат и Medicare. The Washington Post сообщила, что после этого один из высокопоставленных чиновников Минфина подал в отставку.

Демократы раскритиковали эти действия, заявив, что Трамп не имеет права закрывать USAID без одобрения Конгресса. Они также осудили доступ Маска к правительственным данным во время его проверок федеральных ведомств.

В субботу сайт USAID исчез без объяснений, а само агентство стало одним из главных объектов атак администрации Трампа в ее борьбе с федеральными структурами.

"Там все контролировала группа радикальных сумасшедших. И мы от них избавляемся", - заявил Трамп журналистам в воскресенье вечером о USAID.

Комментарии Маска и Трампа прозвучали, когда госсекретарь Марко Рубио находился за границей в Центральной Америке во время своего первого официального зарубежного визита.

Рубио пока публично не высказался относительно планов закрытия USAID.

Администрация Трампа и Рубио ввели беспрецедентную заморозку внешней помощи, что остановило большинство программ USAID во всем мире, вынудив тысячи сотрудников гуманитарных организаций уволиться, а также распорядились об отпусках и приостановке работы, что фактически парализовало руководство и персонал агентства в Вашингтоне.

Напомним

Украина на парламентском уровне начала консультации с европейскими странами о возможном замещении американской помощи на фоне приостановления финансирования в стране проектов и программ Агентством США по международному развитию (USAID). 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политикаНовости Мира
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы