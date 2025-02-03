В Вашингтоне работникам USAID запретили вход в штаб-квартиру: что известно

Работникам Агентства США по международному развитию (USAID) приказали не приходить в штаб-квартиру в Вашингтоне в понедельник 3 февраля. Это произошло после заявления Илона Маска, что Дональд Трамп согласился закрыть агентство. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Сотрудники USAID рассказали, что отследили более 600 работников, которые заявили, что их заблокировали в системах агентства в течение ночи.

Те, кто еще имел доступ к системе, получили электронные письма, в которых отмечалось, что "по указанию руководства Агентства здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства в понедельник, 3 февраля".

Это произошло после того, как Маск, который проводит беспрецедентную проверку правительства с согласия Трампа, заявил, что президент поддержал закрытие USAID.

"Стало понятно, что это не яблоко с червяком внутри... У нас просто клубок из червей. От этого надо полностью избавиться. Это уже не подлежит ремонту...Мы его закрываем", - сказал Маск во время прямого эфира в X Spaces в понедельник утром.

Добавим

Маск, Трамп и некоторые республиканцы все резче критикуют USAID, которое занимается гуманитарными, экономическими программами и программами по безопасности в 120 странах, обвиняя агентство в продвижении либеральных идей.

На выходных администрация Трампа отстранила двух руководителей службы безопасности USAID после их отказа передать засекреченные материалы командам Маска, которые проводят проверки правительственных учреждений, сообщили AP американские чиновники.

Ранее подразделение Маска по правительственным реформам, известное как DOGE, осуществило подобную операцию в Министерстве финансов, получив доступ к конфиденциальным данным, в частности систем соцвыплат и Medicare. The Washington Post сообщила, что после этого один из высокопоставленных чиновников Минфина подал в отставку.

Демократы раскритиковали эти действия, заявив, что Трамп не имеет права закрывать USAID без одобрения Конгресса. Они также осудили доступ Маска к правительственным данным во время его проверок федеральных ведомств.

В субботу сайт USAID исчез без объяснений, а само агентство стало одним из главных объектов атак администрации Трампа в ее борьбе с федеральными структурами.

"Там все контролировала группа радикальных сумасшедших. И мы от них избавляемся", - заявил Трамп журналистам в воскресенье вечером о USAID.

Комментарии Маска и Трампа прозвучали, когда госсекретарь Марко Рубио находился за границей в Центральной Америке во время своего первого официального зарубежного визита.

Рубио пока публично не высказался относительно планов закрытия USAID.

Администрация Трампа и Рубио ввели беспрецедентную заморозку внешней помощи, что остановило большинство программ USAID во всем мире, вынудив тысячи сотрудников гуманитарных организаций уволиться, а также распорядились об отпусках и приостановке работы, что фактически парализовало руководство и персонал агентства в Вашингтоне.

Напомним

Украина на парламентском уровне начала консультации с европейскими странами о возможном замещении американской помощи на фоне приостановления финансирования в стране проектов и программ Агентством США по международному развитию (USAID).